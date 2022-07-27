Популярный производитель приправ покидает Россию

Компания McCormick & Co, владеющая брендом специй и приправ Kamis, может уйти с российского рынка. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Несмотря на отсутствие официального сообщения об уходе, перебои с поставками товара ощущаются уже сейчас. В петербургской сети "Вкустер" рассказали, что дистрибьютор "Камис-приправы" распродаёт товарные остатки, после чего сможет полностью покинуть российский рынок. Кроме того, источники сообщили, что продукция Kamis из Европы в Россию сегодня не ввозится, а у поставщика заблокировано примерно 25% ассортимента.

Источник из числа ретейлеров поделился с изданием, что заменят американские специи отечественные производители, товары которых уже начали появляться на полках.