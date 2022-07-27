НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 июля, 06:41

Популярный производитель приправ покидает Россию

"Ъ": Производитель приправ Kamis может уйти из России

Компания McCormick & Co, владеющая брендом специй и приправ Kamis, может уйти с российского рынка. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Несмотря на отсутствие официального сообщения об уходе, перебои с поставками товара ощущаются уже сейчас. В петербургской сети "Вкустер" рассказали, что дистрибьютор "Камис-приправы" распродаёт товарные остатки, после чего сможет полностью покинуть российский рынок. Кроме того, источники сообщили, что продукция Kamis из Европы в Россию сегодня не ввозится, а у поставщика заблокировано примерно 25% ассортимента.

Источник из числа ретейлеров поделился с изданием, что заменят американские специи отечественные производители, товары которых уже начали появляться на полках.

Tetra Pak передаёт подразделение в РФ российскому менеджменту

Tetra Pak передаёт подразделение в РФ российскому менеджменту

Ранее Лайф сообщал, что польская компания Hortex продала российский бизнес поставщику рыбы ГК "Агама". Преемник сможет выпускать продукцию под брендом Hortex до конца года. Затем ему придётся пользоваться собственной маркой либо разработать и продвигать новую.

Обложка ©

vk.com / Kamis

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров