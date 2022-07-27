Популярный производитель приправ покидает Россию
"Ъ": Производитель приправ Kamis может уйти из России
Компания McCormick & Co, владеющая брендом специй и приправ Kamis, может уйти с российского рынка. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
Несмотря на отсутствие официального сообщения об уходе, перебои с поставками товара ощущаются уже сейчас. В петербургской сети "Вкустер" рассказали, что дистрибьютор "Камис-приправы" распродаёт товарные остатки, после чего сможет полностью покинуть российский рынок. Кроме того, источники сообщили, что продукция Kamis из Европы в Россию сегодня не ввозится, а у поставщика заблокировано примерно 25% ассортимента.
Источник из числа ретейлеров поделился с изданием, что заменят американские специи отечественные производители, товары которых уже начали появляться на полках.
Ранее Лайф сообщал, что польская компания Hortex продала российский бизнес поставщику рыбы ГК "Агама". Преемник сможет выпускать продукцию под брендом Hortex до конца года. Затем ему придётся пользоваться собственной маркой либо разработать и продвигать новую.
vk.com / Kamis