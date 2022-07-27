В Японии предрекли европейцам зиму, которая подорвёт их единство
Yahoo News Japan: Зима станет решающим моментом для единства Европы
Предстоящая зима станет решающим периодом для экономики и единства Европы в вопросе санкций против России. К такому мнению пришли аналитики японского портала Yahoo News Japan.
"Если в будущем жизнь европейцев ухудшится из-за периодических отключений и ограничений на подачу электроэнергии, это может привести к нарушению согласованности между странами по поводу поддержки Украины и санкций против России, что может ослабить единство", — сказано в статье.
Решающий вопрос, по словам авторов материала, настанет зимой, когда из-за нехватки энергии многие европейские заводы могут закрыться. Возможно, начнётся и отключение электроэнергии в жилых домах, а в конце года европейская экономика может оказаться в рецессии.
В таком случае непростое решение предстоит принять Германии, которая является центром транспортировки и хранения российского газа. Эксперты полагают, что Берлину придётся отдать приоритет собственной промышленности либо экспортировать газ в соседние страны, которые в нём нуждаются.
Ранее Лайф сообщал, что 20 июля Еврокомиссия предложила странам – членам союза добровольно сократить потребление природного газа на 15%, чтобы избежать возможного дефицита топлива. Почти сразу стало известно, что некоторые страны Евросоюза пожелали выйти из планов Брюсселя по снижению спроса на природный газ. 26 июля план по снижению потребления газа на 15% был согласован.
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