В Японии предрекли европейцам зиму, которая подорвёт их единство

Предстоящая зима станет решающим периодом для экономики и единства Европы в вопросе санкций против России. К такому мнению пришли аналитики японского портала Yahoo News Japan.

"Если в будущем жизнь европейцев ухудшится из-за периодических отключений и ограничений на подачу электроэнергии, это может привести к нарушению согласованности между странами по поводу поддержки Украины и санкций против России, что может ослабить единство", — сказано в статье.

Решающий вопрос, по словам авторов материала, настанет зимой, когда из-за нехватки энергии многие европейские заводы могут закрыться. Возможно, начнётся и отключение электроэнергии в жилых домах, а в конце года европейская экономика может оказаться в рецессии.