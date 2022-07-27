ВСУ обстреляли Донецк из "Градов"
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом информирует в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в аккаунте ведомства в Telegram.
Тот же район города этим утром был также обстрелян из ствольной артиллерии калибра 152 мм, выпущено шесть снарядов.
Напомним, что накануне ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из "Градов". В результате обстрела загорелась нефтебаза. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на частный сектор. По прибытии на место было установлено горение шести стационарных цистерн с топливом объёмом по 50 кубометров.