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Регион
Опубликовано 27 июля 2022, 06:12

ВСУ обстреляли Донецк из "Градов"

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом информирует в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", говорится в аккаунте ведомства в Telegram.

Тот же район города этим утром был также обстрелян из ствольной артиллерии калибра 152 мм, выпущено шесть снарядов.

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Напомним, что накануне ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из "Градов". В результате обстрела загорелась нефтебаза. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на частный сектор. По прибытии на место было установлено горение шести стационарных цистерн с топливом объёмом по 50 кубометров.


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Flickr.com / Kyryl Savin / Heinrich-Böll-Stiftung

Алексей Берковиц
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