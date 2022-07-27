ВСУ обстреляли Донецк из "Градов"

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом информирует в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в аккаунте ведомства в Telegram.

Тот же район города этим утром был также обстрелян из ствольной артиллерии калибра 152 мм, выпущено шесть снарядов.