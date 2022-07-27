Киев побрезговал "старыми" американскими самолётами A-10

Украине требуются гораздо более современные самолёты, чем американские штурмовики A-10 Warthog. Такое мнение выразил советник главы Минобороны Незалежной Юрий Сак в беседе с порталом Military.com .

Он пояснил, что устаревшие A-10 не в силах закрыть воздушное пространство или остановить бомбардировщики и ракеты, зато при этом они могут стать лёгкой целью российских истребителей и ПВО. По словам Сака, Киев нуждается в "более современных" истребителях F-16.