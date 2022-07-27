Киев побрезговал "старыми" американскими самолётами A-10
Советник министра обороны Украины Сак раскритиковал "старые и ненужные" американские штурмовики A-10 Warthog
Украине требуются гораздо более современные самолёты, чем американские штурмовики A-10 Warthog. Такое мнение выразил советник главы Минобороны Незалежной Юрий Сак в беседе с порталом Military.com.
Он пояснил, что устаревшие A-10 не в силах закрыть воздушное пространство или остановить бомбардировщики и ракеты, зато при этом они могут стать лёгкой целью российских истребителей и ПВО. По словам Сака, Киев нуждается в "более современных" истребителях F-16.
Ранее иностранные наёмники пожаловались на "элементарные" проблемы украинской армии — речь идёт даже о простом недостатке офисного оборудования, а препятствием для использования американских систем Javelin стал элементарный дефицит аккумуляторов.