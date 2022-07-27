Движение по Антоновскому мосту в Херсоне закрыли из-за повреждений после удара ВСУ
Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне получил повреждения после ночной атаки украинских военных, движение по переправе полностью закрыто. Об этом сообщил в среду замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передаёт ТАСС. В ближайшее время на мосту начнут ремонт.
"На данный момент мост закрыт для движения полностью", — сказал он.
Стремоусов отметил, что повреждение моста повлияло исключительно на гражданскую инфраструктуру и создало неудобства для жителей региона, то есть от действий ВСУ в очередной раз пострадало гражданское население.
Напомним, что Антоновский мост — единственный автомобильный мост, который соединяет Херсон через реку Днепр с частью Херсонской области на другом берегу. Очередной обстрел этого объекта украинская армия начала вчера вечером: снаряды по Херсону были выпущены накануне примерно в 22:55. Для отражения удара были задействованы российские силы противовоздушной обороны. По железнодорожному мосту через Днепр в Херсонской области также попытались нанести удар.