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27 июля, 05:19

Движение по Антоновскому мосту в Херсоне закрыли из-за повреждений после удара ВСУ

Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне получил повреждения после ночной атаки украинских военных, движение по переправе полностью закрыто. Об этом сообщил в среду замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передаёт ТАСС. В ближайшее время на мосту начнут ремонт.

"На данный момент мост закрыт для движения полностью", — сказал он.

Стремоусов отметил, что повреждение моста повлияло исключительно на гражданскую инфраструктуру и создало неудобства для жителей региона, то есть от действий ВСУ в очередной раз пострадало гражданское население.

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Напомним, что Антоновский мост — единственный автомобильный мост, который соединяет Херсон через реку Днепр с частью Херсонской области на другом берегу. Очередной обстрел этого объекта украинская армия начала вчера вечером: снаряды по Херсону были выпущены накануне примерно в 22:55. Для отражения удара были задействованы российские силы противовоздушной обороны. По железнодорожному мосту через Днепр в Херсонской области также попытались нанести удар.

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Wikipedia.org / Uaquantum

Алексей Берковиц

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