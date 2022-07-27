Движение по Антоновскому мосту в Херсоне закрыли из-за повреждений после удара ВСУ

Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне получил повреждения после ночной атаки украинских военных, движение по переправе полностью закрыто. Об этом сообщил в среду замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передаёт ТАСС. В ближайшее время на мосту начнут ремонт.

"На данный момент мост закрыт для движения полностью", — сказал он.

Стремоусов отметил, что повреждение моста повлияло исключительно на гражданскую инфраструктуру и создало неудобства для жителей региона, то есть от действий ВСУ в очередной раз пострадало гражданское население.