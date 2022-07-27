Почему ВСУ торопятся отбить Херсонскую область к сентябрю Украинскую общественность готовили к контрнаступлению на Херсон с начала СВО. ВСУ предприняли несколько неудачных контратак, но по-прежнему заявляют, что контрнаступление на юге будет проведено. 24271 24271 Фото © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Последние новости по Украине на сегодня: ВСУ готовит наступление

В конце июля украинский чиновник Сергей Хлань заявил , что ВСУ готовятся захватить Херсон к сентябрю. Он подчеркнул, что удары украинских военных из РСЗО HIMARS по Антоновскому и Дарьевскому мостам и другие удары по инфраструктуре — это подготовительная работа.

— Теперь уже вопрос в более мощных и более точных артиллерийских ударах по линии фронта и в зачистке занятых позиций, — рассказал Хлань.

Он считает, что российский указ о проведении референдума по присоединению Херсонской области к РФ, а также организация избиркомов на местах — "попытка поднять моральных дух пророссийски настроенных граждан". Ранее Хлань утверждал, что после ударов ВСУ по Новой Каховке люди "радовались предстоящему освобождению".

Сергей Хлань известен как участник водной блокады Крыма, которая началась в 2014 году. В 2020-м он распространял в среде херсонских аграриев панику, убеждая их, что, если в Крым пустят воду, им ничего не останется. Тогда он был раскритикован экс-депутатом Верховной рады Алексеем Журавко, который сказал , что Хлань намеренно нагнетает обстановку, настраивая жителей Херсона против пуска воды в Крым.

Потери ВСУ на Украине

В начале июля советник офиса Зеленского Алексей Арестович также заявлял о масштабном контрнаступлении украинской армии, которое, правда, намечал на август. А совсем недавно Арестович выступил с победной реляцией об "окружении более тысячи русских" в селе Высокополье в Бериславском районе Херсонской области. Вскоре ему пришлось ранее сказанное опровергнуть.

— Наши там (ВСУ под Херсоном) не вполне удачно действуют и испытывают недостаток сил, чтобы полноценно замкнуть эту историю. Для того чтобы это стало тактическим окружением, нужно ещё побороться, — признался советник президента Зеленского.

Разговоры о контрнаступлении ВСУ на юг ведутся давно, чуть ли не с начала СВО, но с такой уверенностью в успехе предстоящей операции украинская сторона заговорила именно сейчас. И это формирует среди херсонцев, понемногу привыкающих к мирной жизни, тревожные настроения. И тем больше они желают скорейшего референдума о включении Херсона в состав России. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, угрозы в адрес Херсонской области (и юга Украины в целом) показывают, насколько важным это направление считают в Киеве.

Херсонский плацдарм, который почти до Запорожья дошёл, который под контролем России, очень сильно раздражает Киев. Если бы им удалось его ликвидировать, это считалось бы суперпобедой. Несмотря на то, что, очевидно, они всю кампанию проиграют Алексей Леонков Военный эксперт

21 июля некие польские военные эксперты заявили, что полученные Киевом РСЗО HIMARS помогут ВСУ не только отбить Херсон, но и пойти на Мариуполь, взять Бердянск, рассечь Армию России надвое, напасть на Крым. Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв отмечал, что контрнаступление на юге ВСУ начнут силами, подготовленными за границей при помощи западного же оружия.

Но Киев получил всего 12 таких установок, и в ближайшее время ожидается поставка, возможно, из восьми "Хаймарсов". При этом как минимум четыре американские РСЗО уже уничтожены, о чём докладывали в Министерстве обороны РФ 22 июля. Ещё через три дня, 25 июля, на брифинге ведомства сообщалось об уничтожении перевалочной базы с поставленными США боеприпасами, в том числе для HIMARS. Как отмечает военный эксперт Константин Сивков, для контрнаступления на Херсон таких сил всё равно недостаточно.

Для того чтобы решить эту задачу (захват Херсона), надо поставить не менее 300–400 "Хаймарсов". Там же их раз в 40 меньше Константин Сивков Военный эксперт

Сколько военных осталось на Украине

Также Киев делал ставку на "миллионную мобилизацию", которая, по данным военных экспертов, не удалась. Не помогли драконовские меры по отмене медкомиссии в военкоматах Украины, привлечение женщин к военной службе в массовом порядке, которое, судя по косвенным признакам, также началось. Впрочем, те же военные эксперты отмечают, что разговоры про "миллионную армию" только и нужны для того, чтобы Запад не прекратил военную помощь. Даже если это не миллион, который и правда уже непонятно где брать, а десятки тысяч, возникает закономерный вопрос о качественном составе ВСУ на данный момент. После ряда поражений украинской армии почти все профессионалы оттуда выбыли.

По данным Агентства внешней разведки Польши, число безвозвратных потерь ВСУ — как минимум свыше 300 человек в сутки, и эта цифра сознательно занижается Офисом президента Украины. А систематические удары ВКС РФ по командным пунктам и центрам подготовки ВСУ привели за последние три месяца к гибели около 4600 наиболее подготовленных военнослужащих. На место профессиональных военных пришли боевики нацбатов, не обученные военному делу должным образом.

25 июля замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о провале очередной попытки контрнаступления ВСУ. Он отметил, что ни одного успешного прорыва или контрнаступления у украинских войск с начала спецоперации не было.

Стоит напомнить, как ВСУ в конце мая провалили два контрнаступления под Херсоном, которые готовили несколько недель, и при этом потеряли несколько сотен человек и свыше 20 танков. Сначала 28 мая попытались атаковать российские позиции под Давыдовым Бродом, но не помогло ни численное превосходство — украинцев было почти в два раза больше, ни многонедельная подготовка. Когда 29 мая ВСУ попытались взять реванш и ударить сразу с двух направлений, их обратили в бегство российские "прыгающие мины".

За два последующие месяца ВСУ сдали Северодонецк и Лисичанск, потеряли ЛНР, сейчас их вытесняют из Северска, перерезая все коммуникации и истощая в бою. ВС РФ прорывают линию фронта Славянск – Краматорск, и скоро будет поставлена финальная точка в истории с Донбассом. Может быть, украинским военным вскружили головы системы HIMARS, с помощью которых они обстреливают Херсон, но для наступления этого явно недостаточно. Стоит отметить, HIMARS создавали не как РСЗО, а как систему контрбатарейной борьбы, при этом ВСУ его используют в качестве террористического оружия.

Почему ВСУ нужен Херсон?

Автомобильно-пешеходный мост через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Пока нет ни одного объективного довода в пользу того, что ВСУ удастся совершить прорыв на Херсонском направлении. Возникает мысль, что брать город они не собираются и всё, что нужно Киеву, — это сорвать предстоящий референдум по включению Херсона в состав России, который откровенно раздражает Зеленского и его покровителей на Западе.

Вероятность, что украинские военные в ближайшее время попытаются устроить в Херсоне кровавые провокации, как это было в Краматорске, назвать нулевой нельзя. Нагнетать обстановку они умеют. Недавно на въезде на оптовую базу на ул. Синявина в Херсоне украинские диверсанты подожгли автомобильные покрышки, ставшие неким символом Евромайдана.

19 июля российским спецслужбам удалось предотвратить теракт возле пункта выдачи российских паспортов. 21 июля в Херсонской области была нейтрализована курируемая СБУ Одессы группа диверсантов, готовивших подрыв железнодорожных путей. В этот же день в Бериславском районе Херсонской области в ходе обстрела ВСУ были уничтожены несколько домов, школа, сельский клуб и магазин.

25 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские спецслужбы предотвратили выдвижение и высадку украинских диверсантов на территорию Херсонской области.

— В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По словам замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова, диверсанты также готовили покушение на представителей новых властей. При этом он подчеркнул, что город не намерен впускать украинских военных на свою территорию.

— Мы наведём порядки с новыми группами, которые могут попасть на территорию Херсона, разберёмся с теми, кто посягает на нашу мирную жизнь, — заявил Стремоусов. Он же отметил , что референдуму по присоединению к России в регионе никто не помешает. Вечером 25 июля глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо сказал , что провести референдум в один день с Запорожской областью было бы удобнее. Напомним, Херсон сейчас полностью под контролем России, а Запорожская область — более чем на 70%.

Фото © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto Нападут ли ВСУ на Херсон в сентябре? 0 Да, нападение будет, но без прорыва Побоятся ответных действий России Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков