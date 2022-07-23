Зачем Киев планирует наступление, которое заранее обречено Пока польские диванные эксперты мечтают о массированном наступлении ВСУ, а НАТО изучает работу наших комплексов ПВО, Армия России работает на перспективу и сводит к нулю фактор неожиданности. 28340 28340 Украинский солдат 59-й бригады устанавливает реактивную систему залпового огня для запуска ракет по российским целям на передовой 7 июля 2022 года. Обложка © Getty Images / Pierre Crom

Сценарии развития ситуации на Украине: "контрнаступление" ВСУ под Херсоном, "наступление" на Мариуполь, "взятие" Крыма

21 июля польские эксперты заявили, что их прогнозы по Украине сбылись и наметился перелом в пользу ВСУ. По их словам, переданных Киеву РСЗО HIMARS будет достаточно для трёхэтапного контрнаступления. Данные системы позволяют атаковать цели на расстоянии более 70 км, что якобы даёт возможность отрезать российские войска на передовой от поставок горючего и боеприпасов. По мнению поляков, если правильно определить объекты для уничтожения, можно остановить дальнейшее наступление Армии России. Они даже составили сценарий, состоящий из трёх этапов.

Первый этап — удар по Антоновскому мосту, соединяющему Херсон с Левобережной Украиной, блокада автомобильного и железнодорожного сообщения возле Новой Каховки и наступление на Херсон. Второй этап — атака на Мариуполь и Бердянск, которая рассечёт Армию России на две части. И наконец, третий этап — отсечение Крыма. Но смогут ли РСЗО HIMARS помочь ВСУ фактически вытянуть себя за волосы из болота, в котором они увязли? По мнению военного аналитика Алексея Леонкова, это очередное громкое заявление, из которого выглядывают два обстоятельства.

Автомобильно-пешеходный Антоновский мост в Херсоне через Днепр, соединяющий Херсон с Левобережьем. Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по мосту из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

— Заявление на уровне диванных экспертов. HIMARS не вносят существенный вклад в боевую обстановку, они стреляют по гражданским объектам, которые защищают наши комплексы ПВО. Дело не в том, что ожидается какой-то ураганный прорыв ВСУ. Они понимают, что Донбасс не удержат. При этом им нужно любое какое-нибудь победное событие. Пока на уровне заявлений. А Западу нужно выведать, как работает наша система ПВО, — пояснил Алексей Леонков.

Херсон на карте: ВСУ наносят удар из HIMARS, ПВО отражает атаку

Весь так называемый польский сценарий сосредоточен вокруг Херсона. Тон во всей этой истории задают США: Байдена критикуют за то, что инвестиции в Украину не оправдались, его агенты давят на Зеленского и требуют "маленькую победоносную" операцию. Зеленский понимает, что, не отбив Херсон, может потерять уже не престиж, а интерес для Запада, что для него гораздо страшнее — иссякнет поток инвестиций, наступит время платить по долгам.

При этом желание жителей Херсона быть частью России не волнует ни Киев, ни Запад. В июле фокус интереса переместился с Донбасса, который фактически потерян для ВСУ, на южное направление. С начала месяца информационное пространство прокачивается в этом ключе. Сначала Арестович заявил, что "Херсон станет первым крупным шагом России к провалу", и это заявление подхватили украинские и западные СМИ. Будто бы все они забыли, что в конце мая ВСУ уже предпринимали две попытки контрнаступления на Херсонском направлении и были разбиты в считаные часы, несмотря на то что готовились больше двух недель.

Правда в том, что Херсонский плацдарм — лакомый кусочек и для Киева, и для НАТО.

— Конечно, Херсонский плацдарм с Херсоном, Новой Каховкой и другими крупными пунктами, который почти до Запорожья дошёл, их очень сильно раздражает, особенно кураторов. Если бы им удалось его ликвидировать — это считалось бы суперпобедой. Несмотря на то что, очевидно, они всю кампанию проиграют. И направление удобное. Во-первых, там легче всего подвозить средства для контрнаступления (технику, боеприпасы). Оттуда удобно контролировать юг — запустить самолёты-разведчики, которые бьют на дальность 600 км. Будут что-то подсматривать, подсказывать. Как всегда, руководители будут сидеть на территории НАТО, а исполнители в виде ВСУ — выполнять боевые задачи, которые им поставят. То есть им во многих отношениях этот плацдарм удобен. И у него есть две уязвимые точки — Антоновский мост и мост в районе Каховской ГЭС, — рассказал Алексей Леонков.

Ситуация в Херсоне. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

На переправы и нацелены в настоящий момент американские HIMARS, полученные Украиной. Но хватит ли ВСУ боеприпасов, чтобы совершить задуманное?

Сколько HIMARS поставили на Украину и сколько уничтожено

Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с Лайфом отметил, что США никогда не дадут столько установок и боеприпасов, сколько Киеву нужно для полноценного наступления.

— Ну что ж, фантастические романы никто не запрещал писать. Но объективно HIMARS там очень мало. Для того чтобы решить эту задачу, надо поставить не менее 300–400 "Хаймарсов". Там же их в десятки раз меньше. Тут и говорить не о чем особо. Украине не помогли даже "Смерчи", которые по потенциалу как три "Хаймарса" примерно, если не больше. При той же дальности стрельбы боевая часть у "Смерча" 250 кг и 12 направляющих. У "Хаймарса" боевая часть 90 кг и 6 направляющих. Не о чем говорить — бред полный, — отметил Константин Сивков.

Сколько РСЗО HIMARS в настоящий момент задействовано на данном участке фронта? По данным разведки, на южном направлении действует две установки HIMARS, в том числе в районе Херсона, остальные — в Донбассе, при этом расчёты всех комплексов состоят из выведенных за штат кадровых военных НАТО. Алексей Леонков отметил, что HIMARS создавался не как система залпового огня, а как система контрбатарейной борьбы. А ВСУ его используют в качестве некоего террористического оружия. Сыграть какую-либо роль в наступлении эти системы не могут — ни количественно, ни качественно.

— На Украину было поставлено 12 систем HIMARS, ожидается ещё четыре. И, возможно, четыре ещё пришлют. Это будет максимум 20. Часть из них уже уничтожили, а часть обозначила себя ударами по Антоновскому мосту — наши все ракеты перехватили. Они же как делают? Стреляют и уводят свои "Хаймарсы" из-под прямого контрбатарейного воздействия. А чтобы сразу действовать на всех направлениях, на это им явно не хватает боеприпасов, — объяснил Леонков.

HIMARS. Фото © ТАСС / AP / Tony Overman

Эксперт подчеркнул, что по сравнению с российскими "Ураганами" и "Смерчами" HIMARS и близко не стояли по силе залпа. У России абсолютное огневое превосходство. Но раз американцы поставляют это оружие Украине, значит, им это зачем-то нужно?

Зачем НАТО помогает Украине

По словам Алексея Леонкова, американские военные сейчас пристально изучают работу российских систем ПВО. Поэтому и HIMARS приходят на Украину точечными партиями.

— Они [НАТО] до этого летали, провоцировали самолётами, чтобы наши системы ПВО отрабатывали. Получилось у них слабо, точнее, вообще не получилось. А сейчас в зоне боевых действий, в частности в Херсоне, наши комплексы ПВО прикрывают гражданские кварталы, и американцы смотрят, как мы справляемся с этой задачей, как работают наши комплексы ПВО, какие комплексы ПВО работают, как работают командные центры, межвидовые, — отметил Алексей Леонков.

По словам эксперта, ВСУ и НАТО пытаются отрабатывать свою на первый взгляд хитрую тактику.

— То есть они по-разному применяют "Хаймарсы" и смотрят, как наши комплексы ПВО с помощью своих средств разведки реагируют. Им [НАТО] нужна информация, потому что они пока не решили главную задачу для своих ВВС — выявление, подавление или уничтожение эшелонированной российской системы ПВО. Это они сейчас додумались, что их ВВС в одиночку с этой задачей не справятся, и подключили другие подразделения. Для того чтобы что-то планировать и решать, им нужно понять, что есть у России на вооружении, — пояснил Алексей Леонков.

Возникает вопрос: если контрнаступление на Херсонском направлении с последующим взятием Мариуполя, Бердянска и Крыма — что-то на уровне фантастики, не может ли НАТО, изучив наши системы ПВО, внести свою лепту, нежелательную для России? По словам Алексея Леонкова, здесь нет повода для беспокойства: российская разведка давно знает о планах Киева и НАТО, ведь с утечкой информации там проблем нет. Не зря в последнее время Киев затеял чистку в рядах СБУ, а председатель Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что планирует закрыть Николаев и провести там зачистку от неугодных для власти пророссийски настроенных граждан.

Работа связистов ВС РФ по перехвату переговоров противника. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

— Они что-то изучат, что-то возьмут на заметку, но понятно, что мы постоянно совершенствуем свою технику. Мы понимаем, что они нас изучают, поэтому у нас если работает "Тор", то "Тор-М1", если "Бук", то "Бук-М2". А "Бук-М3" пока не задействуем, "Тор-М2" с 16 ракетами тоже пока придерживаем. Фактически они изучают ту технику, от которой мы скоро избавимся и перейдём на более совершенную. И "Бук", и "Тор", и "Мста" развиваются и будут развиваться. Они [западные военные] на данный момент не ведут в этой игре и вынуждены планировать это на всякий случай — вдруг поможет. Наши военные думают на перспективу: как поступить, если они на нас всю эту армаду направят, — подчеркнул Алексей Леонков.

Последние новости спецоперации: смогут ли ВСУ отвоевать юг Украины

По словам Алексея Леонкова, ВСУ и НАТО не светит застать Армию России врасплох. Чтобы отбить юг Украины и идти дальше по "польскому плану", нужна полномасштабная операция. Во-первых, её невозможно подготовить тайком. Когда в конце мая ВСУ попытались атаковать российские позиции под Давыдовым Бродом в Херсонской области, наши военные в подробностях знали обо всех деталях операции и успешно отразили атаку.

Во-вторых, у ВСУ нет для наступления ни ресурсов, ни запала. Эту брешь бессильна компенсировать военная помощь Запада, которая довольно дискретна и порционна. Ещё 11 июля экс-депутат Верховной рады Илья Кива скептически отозвался о планах Киева.

— Юг Украины они собрались вдруг отвоёвывать! Чем и кем? Остатки армии ВСУ добиваются, превращаясь в удобрение, и закапываются в землю в Донбассе, — отметил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Даже если учесть, что у Кивы зуб на Киев, личная неприязнь к Зеленскому, то те, у кого в настоящий момент есть нужные рычаги для влияния на ситуацию, тоже как-то неуверенно высказываются по поводу контрнаступления.

Министр обороны Украины Алексей Резников 15 июля стал оправдываться и отрицать слухи о наступлении. Дескать, заявление он делал на неродном для него английском языке, поэтому неправильно выразился, а его неправильно поняли.

А говорить диванные эксперты — киевские, польские, прибалтийские — могут что угодно, к военной тактике это не имеет никакого отношения. Но это не значит, что противник не будет кусаться, как делал это раньше.

На момент подготовки материала стало известно, что 21 июля российскими спецслужбами в Херсонской области была выявлена и нейтрализована одна из крупнейших групп диверсантов. Задержан член группы, подозреваемый в планировании подрыва ж/д путей, выполнявший указания кураторов СБУ из Одессы.

В настоящий момент российские силовики продолжают выявлять и задерживать членов этой террористической группы, действующей на территории Херсона и области. 19 июля нашим спецслужбам, работающим в Херсоне, удалось предотвратить теракт возле пункта выдачи российских паспортов. 21 июля в результате обстрела со стороны украинских боевиков в Бериславском районе Херсонской области серьёзно повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. В частности, в селе Раковка была полностью уничтожена общеобразовательная школа, а также сельский клуб и магазин.

Это ещё один довод в пользу того, что ВСУ сегодня не способны на крупное наступление, могут действовать лишь средствами террора и нагнетать обстановку. При этом попытки украинской армии атаковать на открытой местности всегда обречены на провал. В НАТО всё понимают и пытаются извлечь из ситуации свою выгоду, пока это возможно и пока украинская армия и сама Украина не перестали существовать в принципе.

Украинские военнослужащие верхом на танке с поля боя под Северском, Украина. Фото © Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency Стоит ли ждать прорывного наступления от ВСУ? 0 Какое там наступление, они только кусаться и могут Программу-максимум не выполнят, но Херсон в опасности Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков