Недостаток элементарного офисного оборудования — одна из проблем, с которой приходится сталкиваться украинским войскам. Об этом рассказал американский наёмник Майкл, слова которого приводит издание Newsweek. Он уточнил, что так, к примеру, нехватка принтеров делает невозможной распечатку карт.

"Когда россияне продвигались на востоке [Украины]... одной из причин этого был тот факт, что мы не могли заполучить такое оборудование, как очки ночного видения, бинокли-дальномеры, принтеры для распечатки карт на бумаге и... батареи", — заявил наёмник.

По его словам, препятствием для использования американских систем Javelin стал элементарный дефицит аккумуляторов. А без этого вооружение бесполезно, добавил он. Майкл считает, что жизненно важных военных припасов Украину лишает неправильное управление цепочкой поставок. Другой наёмный служащий — испанец Даниил — рассказал, что виной всему бюрократия.

"На фронте серьёзный недостаток бронетехники. Но когда английский доброволец попытался послать 27 машин в страну, их задержали на таможне", — отметил он.