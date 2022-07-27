Россиянам рассказали, когда на работе можно просить бонусы
Эксперт Лобынцева рассказала, когда можно просить льготы и бонусы на работе
Обычно положенные сотруднику льготы и бонусы оговариваются при приёме на работу. Чаще они автоматически начинают действовать после прохождения испытательного срока. В некоторых компаниях льготы становятся доступными уже с первого дня работы. Об этом Лайфу рассказала административный директор hh.ru Марина Лобынцева.
Так, сотрудник может попросить медицинскую страховку, компенсацию занятий спортом, стоимости обеда, изучения иностранных языков. В последнее время популярным становится понятие "кафетерия льгот", когда можно из списка выбирать подходящие.
"В западных компаниях такой подход уже широко распространён, но в России он только начал появляться. Многие начали внедрять систему в разгар пандемии, когда нужно было сохранить лояльность сотрудников, повысить удовлетворённость работой и жизнью", — рассказала Марина Лобынцева.
Она говорит, что не нужно бояться просить для себя бонусы. Важно разделять рабочие отношения и личные. На работе у сотрудника есть права на собственное мнение и видение, и озвучивать их — нормально, даже несмотря на разные кризисы.
"Многие компании вводили новые системы льгот именно в кризис на фоне пандемии и самоизоляции. Когда в корпоративной культуре сотрудник — одна из высших ценностей, кризис не будет препятствием для льгот. Наоборот, это лучшее время, чтобы поддержать сотрудников, их вовлечённость, лояльность. Компании понимают, что ресурсы рынка труда ограничены: привлечение новых сотрудников может быть сложным и дорогим процессом, а конкуренция за лучших кандидатов — высокой", — сказала собеседница Лайфа.
По её словам, щедрые работодатели есть во всех отраслях. Чаще же широкий набор льгот распространён в IT, сферах с тяжёлыми условиями труда — добыче сырья, обрабатывающей промышленности, а также в госструктурах.
Топ-менеджменту могут быть положены дополнительные льготы. Например, корпоративный автомобиль, предоставление жилья, оплата представительских расходов. Сотрудники линейного уровня могут получать, например, медицинскую страховку, компенсацию стоимости мобильной связи, питания, проезда, занятий спортом.
Также Лайф рассказывал, кому предлагают самые высокие зарплаты. Летом на рынке труда произошли большие изменения. Разбились многие привычные стереотипы при трудоустройстве. Более того, самые большие зарплаты теперь можно получить за работу, которая раньше никогда не считалась высокооплачиваемой.