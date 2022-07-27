Россиянам рассказали, когда на работе можно просить бонусы

Обычно положенные сотруднику льготы и бонусы оговариваются при приёме на работу. Чаще они автоматически начинают действовать после прохождения испытательного срока. В некоторых компаниях льготы становятся доступными уже с первого дня работы. Об этом Лайфу рассказала административный директор hh.ru Марина Лобынцева.

Так, сотрудник может попросить медицинскую страховку, компенсацию занятий спортом, стоимости обеда, изучения иностранных языков. В последнее время популярным становится понятие "кафетерия льгот", когда можно из списка выбирать подходящие.

"В западных компаниях такой подход уже широко распространён, но в России он только начал появляться. Многие начали внедрять систему в разгар пандемии, когда нужно было сохранить лояльность сотрудников, повысить удовлетворённость работой и жизнью", — рассказала Марина Лобынцева.

Она говорит, что не нужно бояться просить для себя бонусы. Важно разделять рабочие отношения и личные. На работе у сотрудника есть права на собственное мнение и видение, и озвучивать их — нормально, даже несмотря на разные кризисы.

"Многие компании вводили новые системы льгот именно в кризис на фоне пандемии и самоизоляции. Когда в корпоративной культуре сотрудник — одна из высших ценностей, кризис не будет препятствием для льгот. Наоборот, это лучшее время, чтобы поддержать сотрудников, их вовлечённость, лояльность. Компании понимают, что ресурсы рынка труда ограничены: привлечение новых сотрудников может быть сложным и дорогим процессом, а конкуренция за лучших кандидатов — высокой", — сказала собеседница Лайфа.

По её словам, щедрые работодатели есть во всех отраслях. Чаще же широкий набор льгот распространён в IT, сферах с тяжёлыми условиями труда — добыче сырья, обрабатывающей промышленности, а также в госструктурах.

Топ-менеджменту могут быть положены дополнительные льготы. Например, корпоративный автомобиль, предоставление жилья, оплата представительских расходов. Сотрудники линейного уровня могут получать, например, медицинскую страховку, компенсацию стоимости мобильной связи, питания, проезда, занятий спортом.