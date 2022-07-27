На Урале предложили заменить IKEA продукцией от заключённых

Продукция, которую производят заключённые в российских колониях, может заменить товары ряда покинувших страну иностранных компаний. Качество будет выше, а цена ниже. Такое мнение высказал начальник ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Фёдоров.

"Показатель цена/качество выше, чем у зарубежных аналогов. Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании, особенно с учётом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут", — сказал он местной "Облгазете".

В свою очередь, начальник отдела трудовой адаптации осуждённых ГУ ФСИН по Свердловской области Иван Шарков добавил, что продукция из колоний вполне может занять место товаров от IKEA.

"Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты. Главная задача функционирования производств в колониях — это трудоустройство осуждённых", — подчеркнул он.