На Урале предложили заменить IKEA продукцией от заключённых
В Свердловском ГУ ФСИН предложили заменить IKEA продукцией из колоний
Продукция, которую производят заключённые в российских колониях, может заменить товары ряда покинувших страну иностранных компаний. Качество будет выше, а цена ниже. Такое мнение высказал начальник ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Фёдоров.
"Показатель цена/качество выше, чем у зарубежных аналогов. Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании, особенно с учётом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут", — сказал он местной "Облгазете".
В свою очередь, начальник отдела трудовой адаптации осуждённых ГУ ФСИН по Свердловской области Иван Шарков добавил, что продукция из колоний вполне может занять место товаров от IKEA.
"Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты. Главная задача функционирования производств в колониях — это трудоустройство осуждённых", — подчеркнул он.
Ранее Лайф рассказывал, чем заменить товары IKEA, Zara и других брендов. Например, компания "Кока-Кола" остановила производство и продажу своих напитков на территории России, но полки магазинов быстро заполнили аналоги самой популярной газировки бренда "Байкал".