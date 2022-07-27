Пхеньян предупредил о риске начала "второй Корейской войны"

Совместные военные учения США и Южной Кореи могут спровоцировать "новую Корейскую войну", потому что приводят к обострению ситуации в регионе. Об этом заявил МИД КНДР накануне годовщины перемирия в Корейской войне.

"Никто не может предсказать, когда различные, фактически, репетиции войны, которые проводят США и Южная Корея, разрастутся до второй Корейской войны", — говорится в заявлении МИД КНДР, пишет РИА "Новости".

Пхеньян считает, что совместные военные учения США и Южной Кореи представляют угрозу безопасности и являются одним из основных факторов, который может привести к обострению ситуации на Корейском полуострове. Гарантии мира в регионе не могут быть реализованы до тех пор, пока там остаётся военный контингент США, считают в МИДе Северной Кореи.

В июле в Южной Корее прошли совместные учения с ВВС США, в рамках которых использовались истребители F-35. 25 июля состоялись масштабные вертолётные учения южнокорейских ВВС с американскими вертолётами. В августе должны пройти совместные летние полевые учения армий двух стран.