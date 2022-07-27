СМИ узнали дату переговоров Байдена с Си Цзиньпином
Reuters: Байден и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор 28 июля
Президент США Джо Байден, как ожидается, проведёт телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг, 28 июля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свой источник.
Одной из тем этой беседы станет Украина. Об этом ранее заявлял координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, речь также пойдёт об обстановке в Индо-Тихоокеанском регионе.
Лайф напоминает, что Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за построение европейской системы безопасности вместе с Россией, а не против неё и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток.
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