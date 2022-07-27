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26 июля, 23:11

СМИ узнали дату переговоров Байдена с Си Цзиньпином

Reuters: Байден и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор 28 июля

Президент США Джо Байден, как ожидается, проведёт телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг, 28 июля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свой источник.

Одной из тем этой беседы станет Украина. Об этом ранее заявлял координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, речь также пойдёт об обстановке в Индо-Тихоокеанском регионе.

Байден выразил надежду на переговоры с Си Цзиньпином на этой неделе

Байден выразил надежду на переговоры с Си Цзиньпином на этой неделе

Лайф напоминает, что Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за построение европейской системы безопасности вместе с Россией, а не против неё и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток.

Обложка ©

Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев

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