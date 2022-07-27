СМИ узнали дату переговоров Байдена с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден, как ожидается, проведёт телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг, 28 июля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свой источник.

Одной из тем этой беседы станет Украина. Об этом ранее заявлял координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, речь также пойдёт об обстановке в Индо-Тихоокеанском регионе.