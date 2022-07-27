В России предложили запретить продажу участков "недружественным" иностранцам

В России могут запретить иностранцам из признанных недружественными стран становиться собственниками земельных участков. Речь также идёт о юридических лицах. Соответствующие поправки в статью 15 Земельного кодекса внесены на рассмотрение правительства. Кроме того, планируется ограничить таких иностранцев и в сделках по продаже земли.

"Законопроект направлен на создание комплекса ответных мер на недружественную политику односторонних санкций со стороны определённых зарубежных стран. Это, по нашему мнению, должно негативно сказаться на экономическом положении хозяйствующих субъектов из недружественных стран", — рассказал газете "Известия" один из авторов законопроекта, депутат Алексей Диденко.

Политик напомнил, что по Конституции России земля — основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. По его мнению, сейчас схемы покупки иностранцами российской земли не всегда законны: действуют "по-чёрному". Когда западные страны используют все методы прокси-войны, власти, полагает Диденко, обязаны защитить землю как от военного вторжения, так и от "мирного" захвата.

В Госдуме идею в целом поддержали и отметили, что предлагаемая инициатива уже частично реализуется. Так, с марта 2022 года в России идёт особый контроль за такого рода сделками — правда, в этом случае речь идёт о любом недвижимом имуществе, к тому же этот указ носит временный характер. Во фракции ЛДПР предлагают перевести его на постоянную основу, но распространить только на земельные участки.