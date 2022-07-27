В офисе и у обломков самолёта: Зеленский с женой снялись для модного Vogue

Глянец Vogue, приглашающий на обложки фешен-персоны, снял фотосессию с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой. Чета позировала перед объективом американки Энни Лейбовиц. Сет был сделан во время интервью с Рэйчел Донадио.

Для фотосессии были выбраны несколько локаций. Пара позирует в рабочем кабинете, взявшись за руки, а также в аэропорту Гостомеля. На этой "площадке" Елена Зеленская запечатлена без мужа, в мизансцене с военными. Она же стала и главной героиней номера, попав на обложку этого глянцевого издания.