В офисе и у обломков самолёта: Зеленский с женой снялись для модного Vogue
Зеленский с женой снялись в фотосессии для глянцевого журнала Vogue
Глянец Vogue, приглашающий на обложки фешен-персоны, снял фотосессию с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой. Чета позировала перед объективом американки Энни Лейбовиц. Сет был сделан во время интервью с Рэйчел Донадио.
"Жена президента Украины Владимира Зеленского, давний автор комедийных сценариев, предпочитала оставаться за кадром, пока её муж — комедийный актёр, ставший политиком, ... был в центре внимания", — пишет Донадио.
Для фотосессии были выбраны несколько локаций. Пара позирует в рабочем кабинете, взявшись за руки, а также в аэропорту Гостомеля. На этой "площадке" Елена Зеленская запечатлена без мужа, в мизансцене с военными. Она же стала и главной героиней номера, попав на обложку этого глянцевого издания.
Ранее Лайф писал, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена выступила в Конгрессе США и призвала Вашингтон поставить Киеву средства противовоздушной обороны.
Vogue / Annie Leibovitz