НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 июля, 21:51

В офисе и у обломков самолёта: Зеленский с женой снялись для модного Vogue

Зеленский с женой снялись в фотосессии для глянцевого журнала Vogue

Глянец Vogue, приглашающий на обложки фешен-персоны, снял фотосессию с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой. Чета позировала перед объективом американки Энни Лейбовиц. Сет был сделан во время интервью с Рэйчел Донадио.

  • Елена Зеленская на фотосессии. Фото © Vogue / Annie Leibovitz
    Елена Зеленская на фотосессии. Фото © Vogue / Annie Leibovitz
  • Зеленский с женой на фотосессии. Фото © Vogue / Annie Leibovitz
    Зеленский с женой на фотосессии. Фото © Vogue / Annie Leibovitz
  • Зеленский с женой на фотосессии. Фото © Vogue / Annie Leibovitz
    Зеленский с женой на фотосессии. Фото © Vogue / Annie Leibovitz

Елена Зеленская на фотосессии. Фото © Vogue / Annie Leibovitz

1 / 3

"Жена президента Украины Владимира Зеленского, давний автор комедийных сценариев, предпочитала оставаться за кадром, пока её муж — комедийный актёр, ставший политиком, ... был в центре внимания", пишет Донадио.

Для фотосессии были выбраны несколько локаций. Пара позирует в рабочем кабинете, взявшись за руки, а также в аэропорту Гостомеля. На этой "площадке" Елена Зеленская запечатлена без мужа, в мизансцене с военными. Она же стала и главной героиней номера, попав на обложку этого глянцевого издания.

"Отличные пуговицы!": Байден посмеялся над женой Зеленского

"Отличные пуговицы!": Байден посмеялся над женой Зеленского

Ранее Лайф писал, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена выступила в Конгрессе США и призвала Вашингтон поставить Киеву средства противовоздушной обороны.

Обложка ©

Vogue / Annie Leibovitz

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров