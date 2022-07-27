Трамп предрёк США судьбу СССР

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты рискуют повторить судьбу Советского Союза. Выступая с речью в Вашингтоне, он высказал мнение, что главная угроза Америке исходит изнутри.

"Так где это закончится? Это, вероятно, не закончится, так как, несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нам, данной стране, остаются нездоровые и злые люди внутри", — заявил Трамп.

Он назвал одной из таких угрожающих США людей спикера Палаты представителей США демократку Нэнси Пелоси.

Бывший президент США пообещал сторонникам продолжать заниматься политической деятельность в интересах Америки, потому что иначе нация обречена стать ещё одной Венесуэлой или Советским Союзом, а быть может, и Кубой очень крупного масштаба, где всё потеряно и нет надежды на будущее, заключил Дональд Трамп.