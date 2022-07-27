"Семь бед — один ресет": Россиянам рассказали, как часто нужно перезагружать смартфон

Внеплановую перезагрузку смартфона можно делать, если гаджет завис и не реагирует на действия или если начинает некорректно работать одно из приложений. Об этом Лайфу рассказала директор молодёжного техно-коворкинга РТУ МИРЭА Светлана Деревлёва. Если проблема после этого не исчезла, то дело не в аппарате, а в самой программе, тогда её лучше удалить, уточнила она.

Поводом для перезагрузки можно считать общее замедление работы гаджета, торможение, проблемы с системной анимацией. У разработчиков говорят: "Семь бед — один ресет". И это, кстати, в 99% случаев правильно, отметила специалист.

"Современные смартфоны сами уходят в перезагрузку, если начинают сильно тупить или случается сбой, чаще всего после этого никаких действий не требуется вообще, то есть просто эксплуатировать железку, пока она сама не уйдёт в ресет. Ну а если смартфон старый и тупит, то и перезагрузка может не помочь, поскольку приложения становятся тяжелее, едят больше, старое железо не вывозит", — рассказала Лайфу Деревлёва.

Ещё смартфоны могут уходить в перезагрузку из-за жары, в таком случае устройство нужно просто положить в тень и ждать, пока включится, объяснила эксперт. В целом частые перезагрузки не несут никакого вреда устройству, но и практической пользы в них тоже нет. Существует также Hard Reset, то есть "жёсткая перезагрузка", напомнила Деревлёва. Вся система откатывается до заводских настроек, проходит полная очистка. Её обычно делают перед продажей смартфона: так вы не подарите новому владельцу свои персональные данные, отметила специалист.

"Кроме того, жёсткую перезагрузку делают в случае серьёзных системных сбоев в работе смартфона, когда он буквально превращается в "кирпич" и не реагирует на обычный перезапуск. На такой случай не забывайте регулярно делать резервные копии данных, синхронизировать данные аккаунтов тоже, выгружать файлы в облако или на внешний носитель", — резюмировала Светлана Деревлёва.