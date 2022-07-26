Москвич заказал на AliExpress смартфон, но получил самый дорогой шоколад в жизни
Москвич заказал смартфон на AliExpress, а получил пять плиток шоколада
Плитки шоколада, которые москвич получил вместо нового телефона. Обложка © Telegram-канал SHOT
Житель Москвы решил приобрести новый смартфон на AliExpress, но вместо долгожданного Xiaomi Redmi ему прислали пять плиток шоколада. Об этом рассказывает телеграм-канал SHOT.
37-летний мужчина потратил на устройство 11 тысяч рублей. Смартфон пришлось ждать целый месяц, однако, забрав посылку с почты, нового телефона он в ней не обнаружил. После такого обмана покупатель написал заявление в полицию. Кто подменил отправление, сейчас устанавливается.
Ранее Лайф рассказывал, что москвичу вместо пиццы доставили грязные коробки с украинскими лозунгами и символами "Операции Z". Когда курьер прибыл, парни сразу обратили внимание на странную упаковку коробок из фольги.