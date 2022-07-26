НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 июля, 10:05

Москвич заказал на AliExpress смартфон, но получил самый дорогой шоколад в жизни

Москвич заказал смартфон на AliExpress, а получил пять плиток шоколада

<p>Плитки шоколада, которые москвич получил вместо нового телефона. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot/41943" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Плитки шоколада, которые москвич получил вместо нового телефона. Обложка © Telegram-канал SHOT

Житель Москвы решил приобрести новый смартфон на AliExpress, но вместо долгожданного Xiaomi Redmi ему прислали пять плиток шоколада. Об этом рассказывает телеграм-канал SHOT.

37-летний мужчина потратил на устройство 11 тысяч рублей. Смартфон пришлось ждать целый месяц, однако, забрав посылку с почты, нового телефона он в ней не обнаружил. После такого обмана покупатель написал заявление в полицию. Кто подменил отправление, сейчас устанавливается.

Мошенники навариваются на желающих купить несуществующие товары в IKEA

Мошенники навариваются на желающих купить несуществующие товары в IKEA

Ранее Лайф рассказывал, что москвичу вместо пиццы доставили грязные коробки с украинскими лозунгами и символами "Операции Z". Когда курьер прибыл, парни сразу обратили внимание на странную упаковку коробок из фольги.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров