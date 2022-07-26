Москвич заказал на AliExpress смартфон, но получил самый дорогой шоколад в жизни

Житель Москвы решил приобрести новый смартфон на AliExpress, но вместо долгожданного Xiaomi Redmi ему прислали пять плиток шоколада. Об этом рассказывает телеграм-канал SHOT .

37-летний мужчина потратил на устройство 11 тысяч рублей. Смартфон пришлось ждать целый месяц, однако, забрав посылку с почты, нового телефона он в ней не обнаружил. После такого обмана покупатель написал заявление в полицию. Кто подменил отправление, сейчас устанавливается.