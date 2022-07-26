У главы партии "Голос" забрали украинский паспорт при выезде из страны

У главы украинской партии "Голос" Киры Рудык при выезде из Незалежной отобрали паспорт. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источник в погранслужбе.

"Приостановили ли ей гражданство, мне неизвестно, но паспорт изъяли при пересечении границы, руководствуясь внутренними инструкциями. Не исключаю, что при попытке вернуться её, как и Корбана, не пустят на Украину", — рассказал собеседник издания.

Он также не исключил, что паспорт у Рудык могли изъять из-за наличия у неё второго гражданства США, что, однако, сама политик не подтвердила. "Страна" поинтересовалась у главы партии "Голос", действительно ли у неё забрали паспорт и аннулировали гражданство.

"Нет, меня не лишали украинского гражданства. Всё остальное я пока что не комментирую", — ответила Рудык.