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26 июля, 09:59

У главы партии "Голос" забрали украинский паспорт при выезде из страны

"Страна": У главы украинской партии "Голос" Рудык забрали паспорт при выезде из Незалежной

У главы украинской партии "Голос" Киры Рудык при выезде из Незалежной отобрали паспорт. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источник в погранслужбе.

"Приостановили ли ей гражданство, мне неизвестно, но паспорт изъяли при пересечении границы, руководствуясь внутренними инструкциями. Не исключаю, что при попытке вернуться её, как и Корбана, не пустят на Украину", — рассказал собеседник издания.

Он также не исключил, что паспорт у Рудык могли изъять из-за наличия у неё второго гражданства США, что, однако, сама политик не подтвердила. "Страна" поинтересовалась у главы партии "Голос", действительно ли у неё забрали паспорт и аннулировали гражданство.

"Нет, меня не лишали украинского гражданства. Всё остальное я пока что не комментирую", — ответила Рудык.

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Ранее глава штаба обороны Днепра Корбан сообщил, что не может въехать на территорию Украины: во время пересечения польско-украинской границы у него забрали паспорт. Позднее Корбан обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему въехать на территорию Украины.

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Wikipedia

Григорий Воронцов

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