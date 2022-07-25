Байден выразил надежду на переговоры с Си Цзиньпином на этой неделе
Президент США Джо Байден заявил, что надеется провести переговоры по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином на этой неделе. Он сказал об этом журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Таковы мои ожидания, но я дам вам знать, когда всё будет согласовано", — пояснил американский президент.
Лайф напоминает, что Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за построение европейской системы безопасности вместе с Россией, а не против неё, и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток.
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