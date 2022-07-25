Байден выразил надежду на переговоры с Си Цзиньпином на этой неделе

Президент США Джо Байден заявил, что надеется провести переговоры по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином на этой неделе. Он сказал об этом журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Таковы мои ожидания, но я дам вам знать, когда всё будет согласовано", — пояснил американский президент.