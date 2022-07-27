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26 июля, 23:45

"По требованию граждан": В Чехии стали снимать флаги Украины со зданий

iDNES: В Чехии стали снимать со зданий флаги Украины

В некоторых регионах Чехии со зданий администраций стали снимать украинские флаги. Где-то такие действия объяснили ремонтом, в других случаях — требованиями местных жителей. Так, в городе Находе рассказали, что вывесили их после начала российской военной спецоперации, а 5 июля перед национальным праздником убрали. Водружать их снова на следующий день не стали.

"Граждане обращались с тем, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг", — приводит портал iDNES слова пресс-секретаря администрации Находа Нины Адольф.

Она назвала водружение флага иностранного государства "спонтанной реакцией" и не ответила, планируют ли это делать в ближайшее время: "Не планируем и не исключаем", — сказала Адольф. В конце учебного года мэрия Колина также сняла украинский государственный символ, и, как заявила пресс-секретарь города Дагмар Соукупова, поднимать его вновь не будут. Из-за ремонта фасада исчез флаг с ратуши в Ческе-Будеёвице и Червены-Костелеце. Староста последнего выразил мнение, что использовать госсимволы нужно обдуманно, не увлекаясь. Он отметил, что нигде за границей не развеваются флаги иностранных государств в такой степени, как в Чехии.

"Я думаю, что мы в Чехии, а не на Украине... Мы не видим причин, почему мы должны возвращать флаги", — сказал староста Червены-Костелеца Томаш Проуза.

По словам Яна Харвата из Института политических исследований ФСВ Карлова университета, в некоторых городах флаги срывают недовольные. По его оценке, готовность общества поддерживать Украину постепенно снижается. Результаты опроса, опубликованного на этом сайте, показывают, что на вопрос: "Есть ли у вас на ратуше украинский флаг?" — утвердительно ответили только 23%. Остальные 77% нажали кнопку "Нет".

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Ранее Лайф писал, что польская молодёжь во Вроцлаве вышла на митинг против украинских флагов. Молодые люди заявили, что "Польша должна быть польской", а не "радужной" или "левой". Митингующие призвали власти страны действовать во имя интересов республики, а не по указке "брюссельских еврократов".

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Wikipedia / A.Savin

Арина Родионова

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