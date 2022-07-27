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Опубликовано 26 июля 2022, 23:14

Зеленский рассказал в США, когда хотел бы вернуть юг Украины

Конгрессмен Смит: Зеленский хочет вернуть юг Украины в течение трёх-шести недель

В течение трёх-шести ближайших недель президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает вернуть утраченные после начала российской операции территории. В том числе речь идёт о юге. Об этом заявил глава комитета по делам Вооружённых сил палаты представителей США Адам Смит. Конгрессмен пересказал послание украинского лидера к делегации из Вашингтона, в составе которой он посещал Киев на прошлой неделе.

"Помогите им сейчас как можно больше. Следующие три-шесть недель будут иметь решающее значение", — заявил Смит, приводя слова Зеленского и обращаясь к своим коллегам.

Он также сообщил, что Киев хочет заключить мирное соглашение с Москвой, но только после возврата утраченных после 24 февраля территорий. А сделать это позже озвученного Зеленским срока будет сложнее, передал конгрессмен мнение киевских властей. Издание, судя по всему, связывает это с наступающими холодами. В статье говорится, что суровые условия замедлят ведение боевых действий до "войны на истощение", что "будет на руку России".

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Telegram-канал / Zelenskiy / Official

Арина Родионова
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