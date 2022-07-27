Зеленский рассказал в США, когда хотел бы вернуть юг Украины
Конгрессмен Смит: Зеленский хочет вернуть юг Украины в течение трёх-шести недель
В течение трёх-шести ближайших недель президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает вернуть утраченные после начала российской операции территории. В том числе речь идёт о юге. Об этом заявил глава комитета по делам Вооружённых сил палаты представителей США Адам Смит. Конгрессмен пересказал послание украинского лидера к делегации из Вашингтона, в составе которой он посещал Киев на прошлой неделе.
"Помогите им сейчас как можно больше. Следующие три-шесть недель будут иметь решающее значение", — заявил Смит, приводя слова Зеленского и обращаясь к своим коллегам.
Он также сообщил, что Киев хочет заключить мирное соглашение с Москвой, но только после возврата утраченных после 24 февраля территорий. А сделать это позже озвученного Зеленским срока будет сложнее, передал конгрессмен мнение киевских властей. Издание, судя по всему, связывает это с наступающими холодами. В статье говорится, что суровые условия замедлят ведение боевых действий до "войны на истощение", что "будет на руку России".
Ранее Лайф писал, что Киев мобилизовал пенсионеров. Украинский генерал Маломуж объяснил это тем, что власти Незалежной пытаются найти "мощные резервы", чтобы организовать обещанное контрнаступление.
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