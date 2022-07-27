"Возникает внезапный страх смерти": Кардиолог перечислил признаки безболезненного "немого инфаркта"

Некроз тканей сердца, или "немой инфаркт", может убить почти без предупреждения, рассказал доктор медицинских наук Заур Шугушев. Если при обычном начинается сильная боль в груди, то в случае с безмолвным сердечным убийцей такого симптома нет. Часто некроз так протекает у пациентов с сахарным диабетом второго типа, пояснил кардиолог.

"Человек себя чувствует почти нормально, боли нет. Состояние у него критическое и умереть он может в любой момент, но самочувствие вполне удовлетворительное. Чаще всего "немой инфаркт" встречается у пациентов с сахарным диабетом второго типа. Сахарный диабет второго типа поражает нервные окончания, и человек не ощущает, что у него отмирает кусок сердца", — объяснил Шугушев в интервью радио Sputnik.

По словам врача, самый частый симптом "немого инфаркта" — это страх смерти, когда якобы необоснованно возникает чувство, что человек может в любой момент умереть. Объясняется это тем, что во время гибели клеток миокарда происходит выброс определённых веществ, которые на нервную систему действуют именно таким образом. Другой симптом — это резкая необъяснимая слабость. Третий — холодный, липкий пот. Четвёртый — дискомфорт в некоторых участках тела, не связанных с сердцем, вроде челюсти, руки, живота, шеи. С момента наступления этих признаков медлить нельзя, лечение нужно получить в течение трёх часов, предупредил врач.

"В любой момент может наступить фатальный исход, то есть сердце может отказаться биться. Идеальное окно от возникновения симптомов до получения хирургического лечения — это три часа, так называемые три золотых часа. Если в этот период пациент попадает к хирургу, то до 80 процентов массы миокарда левого желудочка, который погибает, можно спасти", — пояснил кардиолог.

Любые необъяснимые симптомы — повод для срочного обращения за лечением, отметил врач. Лучше лишний раз пройти внеплановое обследование, чем допустить сердечно-сосудистую катастрофу, подчеркнул он.