"Возникает внезапный страх смерти": Кардиолог перечислил признаки безболезненного "немого инфаркта"
Кардиолог Шугушев назвал симптомы "немого инфаркта"
Некроз тканей сердца, или "немой инфаркт", может убить почти без предупреждения, рассказал доктор медицинских наук Заур Шугушев. Если при обычном начинается сильная боль в груди, то в случае с безмолвным сердечным убийцей такого симптома нет. Часто некроз так протекает у пациентов с сахарным диабетом второго типа, пояснил кардиолог.
"Человек себя чувствует почти нормально, боли нет. Состояние у него критическое и умереть он может в любой момент, но самочувствие вполне удовлетворительное. Чаще всего "немой инфаркт" встречается у пациентов с сахарным диабетом второго типа. Сахарный диабет второго типа поражает нервные окончания, и человек не ощущает, что у него отмирает кусок сердца", — объяснил Шугушев в интервью радио Sputnik.
По словам врача, самый частый симптом "немого инфаркта" — это страх смерти, когда якобы необоснованно возникает чувство, что человек может в любой момент умереть. Объясняется это тем, что во время гибели клеток миокарда происходит выброс определённых веществ, которые на нервную систему действуют именно таким образом. Другой симптом — это резкая необъяснимая слабость. Третий — холодный, липкий пот. Четвёртый — дискомфорт в некоторых участках тела, не связанных с сердцем, вроде челюсти, руки, живота, шеи. С момента наступления этих признаков медлить нельзя, лечение нужно получить в течение трёх часов, предупредил врач.
"В любой момент может наступить фатальный исход, то есть сердце может отказаться биться. Идеальное окно от возникновения симптомов до получения хирургического лечения — это три часа, так называемые три золотых часа. Если в этот период пациент попадает к хирургу, то до 80 процентов массы миокарда левого желудочка, который погибает, можно спасти", — пояснил кардиолог.
Любые необъяснимые симптомы — повод для срочного обращения за лечением, отметил врач. Лучше лишний раз пройти внеплановое обследование, чем допустить сердечно-сосудистую катастрофу, подчеркнул он.
Ранее Лайф писал, что сильная головная боль может быть признаком инсульта. А боль в области груди может стать признаком проблем с сосудами.
Freepik