Российские военные в ходе "Операции Z" в Харьковской области и Луганской Народной Республике захватили много украинских снайперских винтовок "Укроп" и затем применили их против подразделений Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

"В ходе боёв в Харьковской области и Луганской Народной Республике российскими военными было захвачено достаточно большое количество украинских снайперских винтовок производства "Укроп" UAR-10", — сказал источник агентства.

По его словам, эти винтовки затем российские военные применяли "успешно и эффективно". Оружие зарекомендовало себя "достаточно хорошо". На "Укропах" были хорошие оптические прицелы украинского производства. Правда, были "некоторые сложности в их использовании".

Снайперские винтовки UAR-10 разработала украинская компания Ukrop. Они были приняты на вооружение ВСУ в 2017 году. Оружие создавали на основе американской винтовки AR-10 под патрон НАТО 7,62 х 51 мм (.308 Winchester). Заявленная дальность прицельной стрельбы — около 1,2 километра, скорострельность — 21 выстрел в минуту.