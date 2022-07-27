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27 июля, 00:50

Российские снайперы применили на Украине винтовки "Укроп"

<p>Винтовки украинского производства. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%80_Z-10#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Zbroyar_Z-10_07.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / VoidWanderer</a></p>

Винтовки украинского производства. Фото © Wikipedia / VoidWanderer

Российские военные в ходе "Операции Z" в Харьковской области и Луганской Народной Республике захватили много украинских снайперских винтовок "Укроп" и затем применили их против подразделений Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

"В ходе боёв в Харьковской области и Луганской Народной Республике российскими военными было захвачено достаточно большое количество украинских снайперских винтовок производства "Укроп" UAR-10", — сказал источник агентства.

По его словам, эти винтовки затем российские военные применяли "успешно и эффективно". Оружие зарекомендовало себя "достаточно хорошо". На "Укропах" были хорошие оптические прицелы украинского производства. Правда, были "некоторые сложности в их использовании".

Снайперские винтовки UAR-10 разработала украинская компания Ukrop. Они были приняты на вооружение ВСУ в 2017 году. Оружие создавали на основе американской винтовки AR-10 под патрон НАТО 7,62 х 51 мм (.308 Winchester). Заявленная дальность прицельной стрельбы — около 1,2 километра, скорострельность — 21 выстрел в минуту.

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Ранее Лайф также рассказывал о том, что российские снайперы впервые применили на Украине самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С "Сумрак" отечественного производства. В частности, военные использовали её под Харьковом и Киевом.

Андрей Григорьев

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