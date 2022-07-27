"Нужно много заниматься": Губерниев заявил, что Загитова отказалась от его помощи в работе телеведущей

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил навыки работы телеведущей фигуристки Алины Загитовой. Об этом пишет Metaraitings.

"Чтобы стать профессиональной ведущей, Алине нужно много работать и заниматься. Есть такие предметы, как техника речи, мастерство эфирного выступления. Видно, что ей пока это дается с трудом", — заметил Губерниев.

Он также заметил, что предлагал свою помощь фигуристке, однако она отказалась от услуг Губерниева.

"Пока видно, что эта профессия Алине дается с трудом. Я давно готов провести с ней какую-нибудь программу, но Загитова меня, видимо, боится", — заметил Губерниев.