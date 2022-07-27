"Нужно много заниматься": Губерниев заявил, что Загитова отказалась от его помощи в работе телеведущей
Губерниев заявил, что работа телеведущей даётся Загитовой "с трудом"
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил навыки работы телеведущей фигуристки Алины Загитовой. Об этом пишет Metaraitings.
"Чтобы стать профессиональной ведущей, Алине нужно много работать и заниматься. Есть такие предметы, как техника речи, мастерство эфирного выступления. Видно, что ей пока это дается с трудом", — заметил Губерниев.
Он также заметил, что предлагал свою помощь фигуристке, однако она отказалась от услуг Губерниева.
"Пока видно, что эта профессия Алине дается с трудом. Я давно готов провести с ней какую-нибудь программу, но Загитова меня, видимо, боится", — заметил Губерниев.
Добавим, что Алина Загитова провела несколько сезонов программы "Ледниковый период", а также работала в качестве корреспондента на Олимпиаде в Пекине.
ТАСС/Дмитрий Феоктистов