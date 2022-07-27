НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 июля, 10:51

"Нужно много заниматься": Губерниев заявил, что Загитова отказалась от его помощи в работе телеведущей

Губерниев заявил, что работа телеведущей даётся Загитовой "с трудом"

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил навыки работы телеведущей фигуристки Алины Загитовой. Об этом пишет Metaraitings.

"Чтобы стать профессиональной ведущей, Алине нужно много работать и заниматься. Есть такие предметы, как техника речи, мастерство эфирного выступления. Видно, что ей пока это дается с трудом", — заметил Губерниев.

Он также заметил, что предлагал свою помощь фигуристке, однако она отказалась от услуг Губерниева.

"Пока видно, что эта профессия Алине дается с трудом. Я давно готов провести с ней какую-нибудь программу, но Загитова меня, видимо, боится", — заметил Губерниев.

"Не было бы таких результатов": Загитова рассказала о жёсткости Тутберидзе

"Не было бы таких результатов": Загитова рассказала о жёсткости Тутберидзе

Добавим, что Алина Загитова провела несколько сезонов программы "Ледниковый период", а также работала в качестве корреспондента на Олимпиаде в Пекине.

Обложка ©

ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров