"Не было бы таких результатов": Загитова рассказала о жёсткости Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала о работе с тренером Этери Тутберидзе и ответила на вопрос о её жёсткости.

"Думаю, что без жёсткости никуда, тогда не было бы таких результатов. Потом Этери Георгиевна работает не одна, а есть ещё группа: тренер по хореографии, он же постановщик программ Даниил Глейхенгауз, и Сергей Дудаков, он очень помогает в прыжках. Успех — это правильная команда и стабильность", — рассказала Загитова изданию "7 дней".