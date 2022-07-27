"Не было бы таких результатов": Загитова рассказала о жёсткости Тутберидзе
Загитова рассказала, как помогает жёсткость Тутберидзе
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала о работе с тренером Этери Тутберидзе и ответила на вопрос о её жёсткости.
"Думаю, что без жёсткости никуда, тогда не было бы таких результатов. Потом Этери Георгиевна работает не одна, а есть ещё группа: тренер по хореографии, он же постановщик программ Даниил Глейхенгауз, и Сергей Дудаков, он очень помогает в прыжках. Успех — это правильная команда и стабильность", — рассказала Загитова изданию "7 дней".
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Отметим, что, работая с Тутберидзе, Алина Загитова взяла золото на Олимпиаде 2018 года в одиночном катании, а также становилась победительницей чемпионатов мира и Европы.
Maddie Meyer / Getty Images