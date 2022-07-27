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27 июля, 10:52

Двое россиян заболели опасной ку-лихорадкой после укуса клеща

Два человека в Новосибирской области заболели ку-лихорадкой из-за укуса клеща

Два случая заражения ку-лихорадкой после укуса клеща зафиксированы в Новосибирской области. Об этом kp.ru рассказала главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

"На протяжении десяти лет подобных случаев на территории региона не регистрировали. Оба пациента из области, из сельской местности", — приводит её слова издание.

Пострадавшие уже прошли курс лечения и выздоровели. Позднякова подчеркнула, что невакцинированные переносят заболевание тяжело. Она напомнила, что прививка ставится в два этапа, а ревакцинация производится раз в год. Ку-лихорадка является опасной болезнью, хотя и редко встречающейся, но способной привести к смерти.

Инфекционист также добавила, что в Новосибирской области количество заболевших энцефалитом в результате укуса клеща выросло вдвое в сравнении с прошлым годом, а местные биологи фиксируют увеличившуюся активность насекомых.

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Ранее Лайф писал, что в Свердловской области зарегистрирован летальный исход от клещевого энцефалита. В регионе зафиксирован всплеск количества обращений от пострадавших при контакте с клещами — уже более 45,6 тысячи.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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