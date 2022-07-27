Власти Херсона назвали ночной удар ВСУ одной из мощнейших ракетных атак

ВСУ выпустили 36 ракет HIMARS во время ночного обстрела Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он подчеркнул, что это была одна из самых мощнейших ракетных атак по территории области.

"Есть точная информация. Было выпущено три пакета, в общей сложности это 36 ракет. Понятно, что большую часть ракет ПВО сбила, но на самом деле это была одна из мощнейших ракетных атак, которая была нанесена по Херсонской области", — сказал он в эфире Первого канала.