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27 июля, 09:08
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Власти Херсона назвали ночной удар ВСУ одной из мощнейших ракетных атак

Стремоусов: ВСУ выпустили 36 ракет HIMARS во время ночного удара по Херсонской области

ВСУ выпустили 36 ракет HIMARS во время ночного обстрела Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он подчеркнул, что это была одна из самых мощнейших ракетных атак по территории области.

"Есть точная информация. Было выпущено три пакета, в общей сложности это 36 ракет. Понятно, что большую часть ракет ПВО сбила, но на самом деле это была одна из мощнейших ракетных атак, которая была нанесена по Херсонской области", — сказал он в эфире Первого канала.

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Ранее Лайф сообщал, что движение по Антоновскому мосту в Херсоне закрыли из-за повреждений после удара ВСУ. Атака повлияла исключительно на гражданскую инфраструктуру и создала неудобства для жителей региона, отметил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Обложка ©

Антоновский мост в Херсоне © Крыминформ

Ирина Фальке

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