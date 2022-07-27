Убийца егерей в Подмосковье мстил за убитую собаку
Подозреваемый Игорь К. Обложка © Telegram / Mash
Стали известны новые подробности убийства пенсионеров в Павлово-Посадском районе. Как сообщает телеграм-канал Mash, мотивом для преступления была месть за убитую собаку.
Как стало известно, подозреваемый Игорь К. по прозвищу Филин вёл себя странно: ходил с металлическим горшком на голове, объясняя это защитой от излучения. Соседи рассказали, что у него есть 27-летний сын, но, несмотря на это, мужчина был затворником.
Товарищем Филина была собака, но месяц назад её не стало. Павел, с которым враждовал убийца, застрелил животное. Также он сообщил и о шизофрении Игоря, за что того оставили без права на использование оружия. Именно Павел и стал первой жертвой мужчины.
Напомним, зверское убийство двух пенсионеров произошло в Павловском Посаде 23 июля. 58-летнего мужчину с ранами в области туловища правоохранители нашли на дороге, ведущей от посёлка Аверкиево. А тело другого — 60-летнего — с идентичными повреждениями было обнаружено на дачном участке в деревне Власово. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Позднее убийца сдался полиции.