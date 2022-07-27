В России может появиться реестр недружественных зарубежных отелей

В России могут создать Единый реестр недружественных для россиян заграничных отелей, где наши туристы сталкиваются с дискриминаций и русофобией. Об этом Лайфу рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов.





"Мы, прежде всего, обеспокоены безопасностью наших граждан и соотечественников, которые путешествуют. И если какие-то провокации происходят, то эти сети [отелей] должны ставиться в чёрный список, и граждане наши должны знать, что ехать туда не рекомендовано", — пояснил он.

Депутат отправил запрос руководителю Ростуризма Зарине Догузовой с предложением создать реестр на базе ведомства, подчеркнув, что случаи нарушения прав российских туристов на зарубежных курортах участились.