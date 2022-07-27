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27 июля, 08:45

В России может появиться реестр недружественных зарубежных отелей

В Госдуме предложили создать реестр недружественных для российских туристов отелей

В России могут создать Единый реестр недружественных для россиян заграничных отелей, где наши туристы сталкиваются с дискриминаций и русофобией. Об этом Лайфу рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов.

  • Текст депутатского запроса на имя главы Ростуризма. Фото предоставлено Лайфу
    Текст депутатского запроса на имя главы Ростуризма. Фото предоставлено Лайфу
  • Текст депутатского запроса на имя главы Ростуризма. Фото предоставлено Лайфу
    Текст депутатского запроса на имя главы Ростуризма. Фото предоставлено Лайфу

Текст депутатского запроса на имя главы Ростуризма. Фото предоставлено Лайфу

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"Мы, прежде всего, обеспокоены безопасностью наших граждан и соотечественников, которые путешествуют. И если какие-то провокации происходят, то эти сети [отелей] должны ставиться в чёрный список, и граждане наши должны знать, что ехать туда не рекомендовано", пояснил он.

Депутат отправил запрос руководителю Ростуризма Зарине Догузовой с предложением создать реестр на базе ведомства, подчеркнув, что случаи нарушения прав российских туристов на зарубежных курортах участились.

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Поводом для такой инициативы стал недавний случай в Турции, когда польские туристы избили россиян в отеле за отказ обсуждать "Операцию Z". Это случилось 13 июля в отеле Quattro Beach, охрана гостиницы отказалась вмешиваться в конфликт. Пострадавшим самим пришлось вызывать полицию. Однако виновные наказаны не были.

Обложка ©

Shutterstock

Кристина Шайдуллина

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