В Mercedes-Benz отчитались о миллиардных издержках из-за приостановки поставок в РФ
Издержки Mercedes-Benz из-за приостановки поставок в Россию составили 1,4 млрд евро
Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz получил дополнительные издержки в размере 1,4 миллиарда евро из-за приостановки производства и поставок продукции в Россию. Об этом говорится в отчётности компании за первое полугодие.
Так, за этот период чистая прибыль компании сократилась на 16% — до 6,6 миллиарда евро, а по итогам второго квартала на 13,6% — до 3,107 миллиарда. При этом издержки в связи с корректировкой деятельности на российском рынке компания в своей отчётности оценила в 1,4 миллиарда евро.
В пресс-службе также добавили, что в связи с конфликтом на Украине компания в целях защиты цепочек поставок и "обеспечения максимального потенциала" бизнеса решила сократить или заменить использование природного газа в производстве транспортных средств.
Ранее в компании заявили, что Mercedes намерен продать свой бизнес в России. По данным "Коммерсанта", обсуждается концепция передачи права на дистрибьюторство одному из нынешних дилеров.
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