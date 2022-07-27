В Mercedes-Benz отчитались о миллиардных издержках из-за приостановки поставок в РФ

Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz получил дополнительные издержки в размере 1,4 миллиарда евро из-за приостановки производства и поставок продукции в Россию. Об этом говорится в отчётности компании за первое полугодие.

Так, за этот период чистая прибыль компании сократилась на 16% — до 6,6 миллиарда евро, а по итогам второго квартала на 13,6% — до 3,107 миллиарда. При этом издержки в связи с корректировкой деятельности на российском рынке компания в своей отчётности оценила в 1,4 миллиарда евро.



В пресс-службе также добавили, что в связи с конфликтом на Украине компания в целях защиты цепочек поставок и "обеспечения максимального потенциала" бизнеса решила сократить или заменить использование природного газа в производстве транспортных средств.