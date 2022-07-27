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27 июля, 11:22

Политолог усомнился в введении США санкций против КНР за покупку российской нефти

Политолог Мезюхо раскритиковал идею США о введении санкций против КНР за покупку нефти из РФ

Инициатива американских политиков о введении санкций за страхование или регистрацию танкеров, перевозящих нефть или сжиженный природный газ из России в Китай, — это попытка выступить с позиции сильной стороны, пояснил в интервью RT политолог Иван Мезюхо.

По его словам, такое заявление могло быть сделано по причине возможного приезда в Тайвань американского политика Нэнси Пелоси. Однако, считает эксперт, пытаться давить на экономику Китая, чтобы переубедить Пекин пересмотреть свою внешнюю политику, — неверное решение.

"Это путь в никуда. Прошли те времена, когда можно было так разговаривать с КНР. Конечно, санкционное давление на Китай будет нарастать, но в данный момент я сомневаюсь, что будут введены масштабные санкции по вопросу покупки нефтепродуктов и углеводородов Китая у России", — пояснил Мезюхо.

В Кремле не сочли серьёзной инициативу с санкциями США против КНР на покупку нефти

В Кремле не сочли серьёзной инициативу с санкциями США против КНР на покупку нефти

Напомним, что в США сенаторы во главе с республиканцем от Флориды Марко Рубио призвали ввести санкции за продажу российской нефти и других энергоносителей Китаю. Парламентарии предложили законопроект, подразумевающий введение штрафов для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из РФ в КНР.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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