Политолог усомнился в введении США санкций против КНР за покупку российской нефти

Инициатива американских политиков о введении санкций за страхование или регистрацию танкеров, перевозящих нефть или сжиженный природный газ из России в Китай, — это попытка выступить с позиции сильной стороны, пояснил в интервью RT политолог Иван Мезюхо.

По его словам, такое заявление могло быть сделано по причине возможного приезда в Тайвань американского политика Нэнси Пелоси. Однако, считает эксперт, пытаться давить на экономику Китая, чтобы переубедить Пекин пересмотреть свою внешнюю политику, — неверное решение.

"Это путь в никуда. Прошли те времена, когда можно было так разговаривать с КНР. Конечно, санкционное давление на Китай будет нарастать, но в данный момент я сомневаюсь, что будут введены масштабные санкции по вопросу покупки нефтепродуктов и углеводородов Китая у России", — пояснил Мезюхо.