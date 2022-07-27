В Кремле не сочли серьёзной инициативу с санкциями США против КНР на покупку нефти

В Кремле рассчитывают, что инициатива американских сенаторов о санкциях против поставок российской нефти в Китай не получит продолжения. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Будем надеяться, что эта инициатива так на начальной стадии и останется", — сказал он и напомнил, что законопроект инициирован не властями США, а одним из парламентариев.