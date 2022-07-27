В Кремле не сочли серьёзной инициативу с санкциями США против КНР на покупку нефти
В Кремле отреагировали на инициативу США о санкциях против Китая за покупку нефти РФ
В Кремле рассчитывают, что инициатива американских сенаторов о санкциях против поставок российской нефти в Китай не получит продолжения. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Будем надеяться, что эта инициатива так на начальной стадии и останется", — сказал он и напомнил, что законопроект инициирован не властями США, а одним из парламентариев.
Как писал Лайф, в США сенаторы во главе с республиканцем от Флориды Марко Рубио призвали ввести санкции за продажу российской нефти и других энергоносителей Китаю. Парламентарии предложили назначить штрафы для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры для этих целей.
ТАСС / Савостьянов Сергей