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27 июля, 09:56

В Кремле не сочли серьёзной инициативу с санкциями США против КНР на покупку нефти

В Кремле отреагировали на инициативу США о санкциях против Китая за покупку нефти РФ

В Кремле рассчитывают, что инициатива американских сенаторов о санкциях против поставок российской нефти в Китай не получит продолжения. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Будем надеяться, что эта инициатива так на начальной стадии и останется", — сказал он и напомнил, что законопроект инициирован не властями США, а одним из парламентариев.

Китай возмущён попытками США ввести санкции против поставок российской нефти Пекину

Китай возмущён попытками США ввести санкции против поставок российской нефти Пекину

Как писал Лайф, в США сенаторы во главе с республиканцем от Флориды Марко Рубио призвали ввести санкции за продажу российской нефти и других энергоносителей Китаю. Парламентарии предложили назначить штрафы для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры для этих целей.

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ТАСС / Савостьянов Сергей

Александр Юнашев

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