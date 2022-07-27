Дерматолог объяснила, почему сметана при солнечных ожогах — худшая идея

Дерматолог-косметолог Оксана Кохнович в беседе с Лайфом разрушила миф о пользе сметаны при солнечных ожогах кожи. По словам эксперта, ни она, ни другие кисломолочные продукты не помогут при сгоревших плечах, а только усугубят состояние.

"Во-первых, сметана — это жирный продукт, который создаст парниковый эффект, что не очень хорошо для повреждённой кожи. Во-вторых, кисломолочные продукты — это отличная среда для размножения бактерий, что может повлечь инфицирование повреждённых участков кожи", — заявила Кохнович.

Кроме того, при ожогах лучше не использовать масла, мыло или гель для душа, а также косметику с отдушками и спиртом. Лучше отдать предпочтение холодным компрессам, однако не ледяным. Как объяснила эксперт, благодаря этому температура кожи в месте ожога быстрее снизится и повреждение не будет глубоким. Также можно присмотреться к аптечным средствам с пантенолом: они помогут коже легче восстановиться.

"Стоит отметить, что при ожогах лица не рекомендуется делать скрабы и маски в течение месяца, а так же стоит повременить с косметологические процедурами (особенно пилингами )до полного восстановления кожи, обычно это занимает 28-40 дней", — предупреждает врач.