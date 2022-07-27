ВС РФ полностью уничтожили одну из рот ВСУ в Артёмовске

В результате огневого поражения российские военные полностью уничтожили одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артёмовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

Кроме того, он добавил, что ВС РФ ликвидировали командный пункт противника в Новомихайловке, что привело к утрате боеспособности 53-й бригады Вооружённых сил Украины.