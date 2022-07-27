ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 июля 2022, 09:39

ВС РФ полностью уничтожили одну из рот ВСУ в Артёмовске

В Минобороны сообщили о полном уничтожении одной из рот ВСУ в Артёмовске

В результате огневого поражения российские военные полностью уничтожили одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артёмовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

Кроме того, он добавил, что ВС РФ ликвидировали командный пункт противника в Новомихайловке, что привело к утрате боеспособности 53-й бригады Вооружённых сил Украины.

Десятки украинских военных сбежали с боевых позиций у Артёмовска
Десятки украинских военных сбежали с боевых позиций у Артёмовска

Ранее Лайф сообщал, что российские войска ликвидировали 180 бойцов ВСУ в районе Артёмовска. Силовики были ликвидированы в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования.

BannerImage

Wolfgang Schwan / Anadolu Agency via Getty Images

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar