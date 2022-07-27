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27 июля, 09:39

ВС РФ полностью уничтожили одну из рот ВСУ в Артёмовске

В Минобороны сообщили о полном уничтожении одной из рот ВСУ в Артёмовске

В результате огневого поражения российские военные полностью уничтожили одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артёмовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

Кроме того, он добавил, что ВС РФ ликвидировали командный пункт противника в Новомихайловке, что привело к утрате боеспособности 53-й бригады Вооружённых сил Украины.

Десятки украинских военных сбежали с боевых позиций у Артёмовска

Десятки украинских военных сбежали с боевых позиций у Артёмовска

Ранее Лайф сообщал, что российские войска ликвидировали 180 бойцов ВСУ в районе Артёмовска. Силовики были ликвидированы в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования.

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Wolfgang Schwan / Anadolu Agency via Getty Images

Оксана Попова

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