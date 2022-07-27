ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 июля 2022, 09:34

Российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в Николаевской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолёт Ми-8 под Николаевом. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Бармашово Николаевской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — проинформировал он.

Кроме того, за сутки были уничтожены девять украинских беспилотников в районах населённых пунктов Петровское, Новомайорское (ДНР), Барабашовка, Михайловка, Петропавловка, Каменка (Харьковская область) и Кузьмино (ЛНР).

ВСУ ночью попытались нанести ракетный удар по Херсону
ВСУ ночью попытались нанести ракетный удар по Херсону

Напомним, что на днях российские истребители сбили ещё один украинский вертолёт Ми-8 и самолёт Су-25. До этого российская ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ в районе населённых пунктов Благодатовка, Яворское в Харьковской области, а также в городе Зугрэс (ДНР).

BannerImage

flickr.com/ Pavel Vanka

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar