Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолёт Ми-8 под Николаевом. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Кроме того, за сутки были уничтожены девять украинских беспилотников в районах населённых пунктов Петровское, Новомайорское (ДНР), Барабашовка, Михайловка, Петропавловка, Каменка (Харьковская область) и Кузьмино (ЛНР).

Напомним, что на днях российские истребители сбили ещё один украинский вертолёт Ми-8 и самолёт Су-25. До этого российская ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ в районе населённых пунктов Благодатовка, Яворское в Харьковской области, а также в городе Зугрэс (ДНР).