В Финляндии отменили концерт Бутусова из-за его "прокремлёвской позиции"
В Хельсинки по политическим мотивам отменили концерт Вячеслава Бутусова
В Финляндии отменён концерт российского рок-певца Вячеслава Бутусова, лидера и вокалиста рок-групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер". Причинами называются "прокремлёвская позиция" музыканта и его выступления в Крыму. Об этом сообщает финская газета Ilta-Lehti.
"Сентябрьский концерт отменён из-за возникшего возмущения в социальных сетях", — рассказала изданию Пяйви Рются, представитель компании Logomo, отвечающей за организацию концертов в Kulttuuritalo, где должен был петь Бутусов.
Мероприятие планировалось на 11 сентября в Хельсинки. Сейчас продажа билетов остановлена, их можно вернуть. По словам Рются, концерт планировался ещё до пандемии и спецоперации, а о политических взглядах российского певца организаторы узнали недавно и тут же приняли меры.
Как писал Лайф ранее, Эстония на пять лет запретила группе "Руки вверх!" въезжать в страну. Ограничения, введённые против музыкального коллектива, поддержал глава МИД Эстонии. Урмас Рейнсалу назвал такое решение "единственно правильным". Сами же музыканты заявили, что не поняли санкций Эстонии в отношении себя и не могут объяснить это явление.
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ТАСС / Евгений Стукалин