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27 июля, 09:10

Уайт восхитился поступком главы ACA, который остановил бой из-за пассивности бойцов

Президент UFC Дана Уайт восхитился поступком основателя российской лиги ACA Майрбека Хасиева, который остановил один из боёв из-за пассивного поведения бойцов.

"Это чертовски круто! Респект этому парню. Невероятно и в высшей степени непрофессионально, но в то же время просто круто!" — заметил Уайт на пресс-конференции.

Он также заметил, что подобный поступок подкинул ему некоторые идеи, которые он хочет опробовать в UFC.

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Ранее Хасиев остановил бой 1/4 финала лиги АСА между Али Баговым и Рашидом Магомедовым из-за того, что он скучно шёл. В итоге основатель турнира обратился к фанатам и объяснил свой поступок.

Обложка ©

Ethan Miller / Getty Images

Шамиль Гаджиев

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