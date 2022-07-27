Уайт восхитился поступком главы ACA, который остановил бой из-за пассивности бойцов

Президент UFC Дана Уайт восхитился поступком основателя российской лиги ACA Майрбека Хасиева, который остановил один из боёв из-за пассивного поведения бойцов.

"Это чертовски круто! Респект этому парню. Невероятно и в высшей степени непрофессионально, но в то же время просто круто!" — заметил Уайт на пресс-конференции.

Он также заметил, что подобный поступок подкинул ему некоторые идеи, которые он хочет опробовать в UFC.