Уайт восхитился поступком главы ACA, который остановил бой из-за пассивности бойцов
Президент UFC Дана Уайт восхитился поступком основателя российской лиги ACA Майрбека Хасиева, который остановил один из боёв из-за пассивного поведения бойцов.
"Это чертовски круто! Респект этому парню. Невероятно и в высшей степени непрофессионально, но в то же время просто круто!" — заметил Уайт на пресс-конференции.
Он также заметил, что подобный поступок подкинул ему некоторые идеи, которые он хочет опробовать в UFC.
Ранее Хасиев остановил бой 1/4 финала лиги АСА между Али Баговым и Рашидом Магомедовым из-за того, что он скучно шёл. В итоге основатель турнира обратился к фанатам и объяснил свой поступок.
Ethan Miller / Getty Images