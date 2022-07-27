В ЛНР сообщили об усилении позиций ВСУ в Артёмовске и Соледаре
Народная милиция ЛНР: ВСУ укрепили позиции в районе Артёмовска и Соледара
Вооружённые силы Украины усилили позиции в районе населённых пунктов Артёмовск и Соледар в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко в телеграм-канале.
"Отмечается усиление позиций противника в районе населённых пунктов Артёмовск и Соледар", — написал он.
По его словам, бойцы ВСУ дооборудовали новые фортификационные сооружения. Более того, на позиции прибыла дополнительная батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, а также средствами противовоздушной обороны и артиллерии.
Лайф писал, что недавно десятки украинских военных покинули передовую в районе Артёмовска из-за успешных действий Вооружённых сил России. По данным Минобороны РФ, 45 бойцов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции и потребовали их перевести на запад Украины.
Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency