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Опубликовано 27 июля 2022, 09:26

В ЛНР сообщили об усилении позиций ВСУ в Артёмовске и Соледаре

Народная милиция ЛНР: ВСУ укрепили позиции в районе Артёмовска и Соледара

Вооружённые силы Украины усилили позиции в районе населённых пунктов Артёмовск и Соледар в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко в телеграм-канале.

"Отмечается усиление позиций противника в районе населённых пунктов Артёмовск и Соледар", — написал он.

По его словам, бойцы ВСУ дооборудовали новые фортификационные сооружения. Более того, на позиции прибыла дополнительная батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, а также средствами противовоздушной обороны и артиллерии.

ВСУ получили приказ заминировать окрестности Артёмовска
ВСУ получили приказ заминировать окрестности Артёмовска

Лайф писал, что недавно десятки украинских военных покинули передовую в районе Артёмовска из-за успешных действий Вооружённых сил России. По данным Минобороны РФ, 45 бойцов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции и потребовали их перевести на запад Украины.

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Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Оксана Попова
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