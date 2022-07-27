ВС РФ уничтожили боевиков "Чёрной сотни" в ДНР
Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили более 140 целей ВСУ, в том числе боевиков формирования "Чёрная сотня" в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Поражена живая сила и военная техника в 142 районах, в том числе иностранные наёмники в пункте временной дислокации на территории завода "Украинские энергетические машины" в Харькове, а также боевики формирования "Чёрная сотня" в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики", — рассказал он.
Также ВС РФ нанесли удары по восьми складам боеприпасов в районах населённых пунктов Майорск, Северск в ДНР, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степовое Запорожской области и Кульбакино Николаевской области.
А 22 июля стало известно, что Вооружённые силы РФ уничтожили пункт дислокации националистов "Чёрной сотни", располагавшийся в школе Краматорска. В результате ликвидировано до 300 националистов и свыше 40 единиц спецтехники.
ТАСС / Гердо Владимир