НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 июля, 09:33

ВС РФ уничтожили боевиков "Чёрной сотни" в ДНР

Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили более 140 целей ВСУ, в том числе боевиков формирования "Чёрная сотня" в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражена живая сила и военная техника в 142 районах, в том числе иностранные наёмники в пункте временной дислокации на территории завода "Украинские энергетические машины" в Харькове, а также боевики формирования "Чёрная сотня" в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики", — рассказал он.

Также ВС РФ нанесли удары по восьми складам боеприпасов в районах населённых пунктов Майорск, Северск в ДНР, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степовое Запорожской области и Кульбакино Николаевской области.

Российская авиация уничтожила в ДНР более 70 украинских бойцов и склад боеприпасов

Российская авиация уничтожила в ДНР более 70 украинских бойцов и склад боеприпасов

А 22 июля стало известно, что Вооружённые силы РФ уничтожили пункт дислокации националистов "Чёрной сотни", располагавшийся в школе Краматорска. В результате ликвидировано до 300 националистов и свыше 40 единиц спецтехники.

Обложка ©

ТАСС / Гердо Владимир

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров