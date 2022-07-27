ВКС РФ уничтожили более сотни ракет к HIMARS на Украине
ВКС РФ уничтожили более 100 ракет HIMARS в Днепропетровской области
Воздушно-космические силы Российской Федерации ликвидировали свыше ста ракет к американской реактивной системе залпового огня HIMARS в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населённого пункта Любимовка в Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня "Хаймарс" производства США", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, ликвидированы не менее 120 военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наёмники и технические специалисты.
Ранее Лайф сообщал, что российские силы ПВО стали сбивать ракеты HIMARS "Буками". Как пояснил офицер зенитных войск из группировки "О" ("Отважные"), батарея отечественного ЗРК уже сбила не один боеприпас американской установки в небе Донбасса.
ТАСС/ZUMA