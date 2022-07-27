ВКС РФ уничтожили более сотни ракет к HIMARS на Украине

Воздушно-космические силы Российской Федерации ликвидировали свыше ста ракет к американской реактивной системе залпового огня HIMARS в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населённого пункта Любимовка в Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня "Хаймарс" производства США", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, ликвидированы не менее 120 военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наёмники и технические специалисты.