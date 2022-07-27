Песков не уточнил, состоялась ли встреча Путина и Шрёдера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, состоялся ли контакт Владимира Путина с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером, который приезжал в Москву.

"Вот бы вышло": Немцы мечтают, чтобы Шрёдер договорился с Путиным о газе для Германии

Напомним, что Шрёдер прибыл в Москву, сообщил корреспондент немецкого телеканала NTV. Бывший канцлер Германии сообщил ему о намерении пробыть в российской столице несколько дней "на отдыхе". Позже жена Шрёдера заявила, что её супруг приехал в РФ ради переговоров по энергетике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда не исключил контактов Владимира Путина с бывшим канцлером ФРГ.