Первое судно с зерном может покинуть украинский порт до конца недели
В Турции сообщили, что экспорт зерна из украинских портов может начаться до конца недели
Первый экспортный рейс с украинским зерном из черноморского порта может состояться уже на этой неделе, пишет Reuters, ссылаясь на одного из турецких чиновников.
По данным собеседника издания, первый рейс стартует спустя несколько дней после начала работы координационного совета по экспорту зерна в Стамбуле. Он отметил, что был проложен безопасный маршрут для судов, разминировать который не нужно.
"Это займёт не более нескольких дней. По-видимому, первые партии зерна будут загружены на этой неделе, и будет осуществлён его экспорт с Украины", — приводит агентство цитату чиновника.
Напомним, что 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. В документе поставили подписи министр инфраструктуры Незалежной Александр Кубраков, турецкий министр обороны Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерриш. В тот же день к договору присоединилась и Россия, подписывать с которой документ напрямую Киев отказался.
Unsplash