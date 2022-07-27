Первое судно с зерном может покинуть украинский порт до конца недели

Первый экспортный рейс с украинским зерном из черноморского порта может состояться уже на этой неделе, пишет Reuters, ссылаясь на одного из турецких чиновников.

По данным собеседника издания, первый рейс стартует спустя несколько дней после начала работы координационного совета по экспорту зерна в Стамбуле. Он отметил, что был проложен безопасный маршрут для судов, разминировать который не нужно.

"Это займёт не более нескольких дней. По-видимому, первые партии зерна будут загружены на этой неделе, и будет осуществлён его экспорт с Украины", — приводит агентство цитату чиновника.