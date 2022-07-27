В США предложили ввести санкции за продажу российской нефти Китаю

В США сенаторы во главе с республиканцем от Флориды Марко Рубио призвали ввести санкции за продажу российской нефти и других энергоносителей Китаю. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Парламентарии предложили законопроект, подразумевающий введение штрафов для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из РФ в КНР.

Как говорится в публикации, таким образом сенаторы хотят включить Китай в жёсткую борьбу за нефть с Ближнего Востока и из Африки. А это, в свою очередь, может привести к повышению цен на сырьё.