Зоозащитники обвинили руководство Приморского океанариума в плохом содержании животных

Диарея у моржа, рвота у белухи, оторванная гидроизоляция в бассейнах и стафилококк в воде — с такими обвинениями в адрес Приморского океанариума выступают местные зоозащитники. Одна из них сообщила, что к ней обратились работники учреждения, которые рассказали о положении дел в учреждении. Между тем адресаты этих претензий информацию о плохом содержании животных не подтверждают и опубликованных в Сети питомцев за своих не признают.

"Информацию мы ни в какой мере не подтверждаем, все животные чувствуют себя прекрасно. К Михаилу, моржу, водятся экскурсии по ластоногим, это отдельная экскурсия. И никаких травм на нём и близко нет", — передаёт Vl.ru слова пресс-секретаря океанариума Александры Тереховой.

Зоозащитники же требуют отправить всех животных на карантин, обследовать людей. Они говорят, что не обращались в правоохранительные органы, так как надеялись решить всё мирно, путём переговоров с руководством учреждения. Портал приводит также мнение, что скандал раздут из-за конфликта внутри коллектива.

Так как океанариум является филиалом Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН, информация подверглась проверке Минобрнауки. Как передаёт ТАСС, ведомство констатировало, что на данный момент её не подтверждает, но ситуацию прояснит. И.о. директора Национального научного центра морской биологии Инесса Дюзен назвала сообщения в соцсетях провокацией, связанной с предстоящими выборами на должность руководителя Национального научного центра морской биологии.