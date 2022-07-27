Mehr: Россия и Иран подписали соглашение о поставках иранского авиаоборудования

Россия и Иран подписали соглашение о поставках иранского оборудования для самолётов, а также о техобслуживании и ремонте российской авиатехники. Об этом сообщил представитель управления гражданской авиации исламской республики Миракбар Разави.

Документ закрепляет механизм поставок иранского оборудования для российских самолётов, а также проведение ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки ремонтными центрами Ирана, сказал Миракбар Разави. Об этом пишет агентство Mehr.

Кроме того, страны подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому число пассажирских авиарейсов будет увеличено до 35 в неделю.