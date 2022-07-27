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27 июля, 02:42

Mehr: Россия и Иран подписали соглашение о поставках иранского авиаоборудования

Россия и Иран подписали соглашение о поставках иранского оборудования для самолётов, а также о техобслуживании и ремонте российской авиатехники. Об этом сообщил представитель управления гражданской авиации исламской республики Миракбар Разави.

Документ закрепляет механизм поставок иранского оборудования для российских самолётов, а также проведение ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки ремонтными центрами Ирана, сказал Миракбар Разави. Об этом пишет агентство Mehr.

Кроме того, страны подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому число пассажирских авиарейсов будет увеличено до 35 в неделю.

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Ранее Лайф приводил слова помощника президента России Максима Орешкина, который сравнил идеи России и Ирана по обходу санкций Запада. У России они "гораздо лучше", отметил Орешкин.

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Freepik

Светлана Шумакова

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