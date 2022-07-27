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Опубликовано 27 июля 2022, 02:09

РИА "Новости": На Украине применён новый авиационный разведкомплекс

Су-34. Фото © Минобороны РФ

Су-34. Фото © Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России применили на Украине новый авиационный разведывательный комплекс. Он задействован на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой информированный источник.

"В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности позиций ПВО и украинских РЛС", — приводит агентство слова собеседника.

Комплекс устанавливается на Су-34 в виде подвесных контейнеров. Их используют трёх типов — для оптико-электронной, радиолокационной и радиотехнической разведки. Новое оборудование передаёт наземным силам данные о военных объектах противника "в режиме времени, близком к реальному".

Российские снайперы применили на Украине винтовки "Укроп"
Российские снайперы применили на Украине винтовки "Укроп"

Ранее Лайф также рассказывал о том, что российские снайперы впервые применили на Украине самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С "Сумрак" отечественного производства. В частности, военные использовали её под Харьковом и Киевом.

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Андрей Григорьев
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