РИА "Новости": На Украине применён новый авиационный разведкомплекс
Су-34. Фото © Минобороны РФ
Воздушно-космические силы России применили на Украине новый авиационный разведывательный комплекс. Он задействован на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой информированный источник.
"В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности позиций ПВО и украинских РЛС", — приводит агентство слова собеседника.
Комплекс устанавливается на Су-34 в виде подвесных контейнеров. Их используют трёх типов — для оптико-электронной, радиолокационной и радиотехнической разведки. Новое оборудование передаёт наземным силам данные о военных объектах противника "в режиме времени, близком к реальному".
Ранее Лайф также рассказывал о том, что российские снайперы впервые применили на Украине самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С "Сумрак" отечественного производства. В частности, военные использовали её под Харьковом и Киевом.