РИА "Новости": На Украине применён новый авиационный разведкомплекс

Воздушно-космические силы России применили на Украине новый авиационный разведывательный комплекс. Он задействован на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой информированный источник.

"В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности позиций ПВО и украинских РЛС", — приводит агентство слова собеседника.

Комплекс устанавливается на Су-34 в виде подвесных контейнеров. Их используют трёх типов — для оптико-электронной, радиолокационной и радиотехнической разведки. Новое оборудование передаёт наземным силам данные о военных объектах противника "в режиме времени, близком к реальному".