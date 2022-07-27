Россия предъявила Швейцарии претензии по поводу невыдачи виз делегатам по линии ООН

У России есть претензии к Швейцарии, которые касаются процесса выдачи виз делегатам, направляющимся в Женеву на встречи по безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по линии ООН. Об этом заявила представитель РФ Ирина Тяжлова.

Эту тему дипломат подняла на заседании Рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ. Она отметила, что для эффективной работы РГОС важно полноценное участие государств в переговорах.

"Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приёму учреждений ООН не только США, но и Швейцарией", — приводит ТАСС слова Тяжловой.

Она пояснила, что у Москвы "есть вполне конкретные претензии" по поводу того, как решаются визовые вопросы для российских экспертов. Россия считает "категорически неприемлемой дискриминационную практику", которая отсекает делегации "под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий".