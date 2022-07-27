Россия предъявила Швейцарии претензии по поводу невыдачи виз делегатам по линии ООН
Дипломат Тяжлова заявила о претензиях к Швейцарии по поводу виз делегатам по линии ООН
У России есть претензии к Швейцарии, которые касаются процесса выдачи виз делегатам, направляющимся в Женеву на встречи по безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по линии ООН. Об этом заявила представитель РФ Ирина Тяжлова.
Эту тему дипломат подняла на заседании Рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ. Она отметила, что для эффективной работы РГОС важно полноценное участие государств в переговорах.
"Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приёму учреждений ООН не только США, но и Швейцарией", — приводит ТАСС слова Тяжловой.
Она пояснила, что у Москвы "есть вполне конкретные претензии" по поводу того, как решаются визовые вопросы для российских экспертов. Россия считает "категорически неприемлемой дискриминационную практику", которая отсекает делегации "под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий".
Как сообщал Лайф, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла хитрый трюк США, лишивший её возможности попасть на заседание ООН.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ