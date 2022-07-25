Напавшая на девочку обезьяна находится на карантине, но усыплять её не планируют

Обезьяна, напавшая на ребёнка в подмосковных Мытищах, в деревне Терпигорьево, сейчас находится на карантине у ветеринаров. Усыплять животное пока не планируют. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT, который пообщался с хозяйкой примата Надеждой Розенблюм.

Хозяйка обезьяны заявила, что усыплять животное не планируют. Видео © Telegram / SHOT

"Животное сейчас находится на карантине. Никто никого усыплять не собирается. Ветеринарная служба знает, что она делает, это юрисдикция ветеринаров, а не нас с вами", — подчеркнула она.

Женщина отметила, что сейчас для неё основная задача — помочь пострадавшему ребёнку. Надежда пообещала полностью оплатить лечение и реабилитацию. Она также рассказала о супруге — адвокате Леониде Розенблюме, который купил обезьяну в 2010 году. Через некоторое время в их семье появились и другие питомцы, однако с годами почти всех животных распродали. А у юриста в определённый момент случился инсульт.