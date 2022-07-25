Напавшая на девочку обезьяна находится на карантине, но усыплять её не планируют
Напавшая на ребёнка в Подмосковье обезьяна находится на карантине у ветеринаров
Обезьяна, напавшая на ребёнка в подмосковных Мытищах, в деревне Терпигорьево, сейчас находится на карантине у ветеринаров. Усыплять животное пока не планируют. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT, который пообщался с хозяйкой примата Надеждой Розенблюм.
Хозяйка обезьяны заявила, что усыплять животное не планируют. Видео © Telegram / SHOT
"Животное сейчас находится на карантине. Никто никого усыплять не собирается. Ветеринарная служба знает, что она делает, это юрисдикция ветеринаров, а не нас с вами", — подчеркнула она.
Женщина отметила, что сейчас для неё основная задача — помочь пострадавшему ребёнку. Надежда пообещала полностью оплатить лечение и реабилитацию. Она также рассказала о супруге — адвокате Леониде Розенблюме, который купил обезьяну в 2010 году. Через некоторое время в их семье появились и другие питомцы, однако с годами почти всех животных распродали. А у юриста в определённый момент случился инсульт.
Сейчас в зоопарке кроме примата остались два павлина, кошки и собаки. Напавшее на девочку животное посадили в другой вольер из-за пожара в обезьяннике. А когда обезьяну переселяли обратно, то она вырвалась и убежала, в результате чего и пострадал ребёнок, пояснила Надежда.
Лайф напоминает, что в подмосковных Мытищах, в деревне Терпигорьево, обезьяна сбежала из домашнего зоопарка и напала на маленького ребёнка. Взрослым с трудом удалось вырвать девочку из лап примата. Позже стало известно, что после нападения обезьяны было возбуждено уголовное дело о халатности. Участок, где произошёл инцидент, уже осмотрели. Примат порвал девочке сухожилия, но врачи дают хорошие прогнозы.
Telegram / SHOT