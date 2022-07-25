Алису Теплякову и её младшего брата-вундеркинда отказались зачислять в "Синергию"

Отец 10-летней Алисы и восьмилетнего Хеймдалля Тепляковых подал документы детей в частный финансово-промышленный университет "Синергия". Однако вуз уже сообщил, что не зачислит таких "студентов", к тому же ректор учебного заведения предложил ввести возрастной ценз для поступающих.

Как пишет РИА "Новости", Хеймдалль подал документы на четыре образовательные программы, среди которых менеджмент и экономика, а его сестра — на пять. Кстати, психологии, которую Алиса изучала в МГУ, среди них нет. Тем не менее "Синергия" отказывается учить у себя Тепляковых-вундеркиндов. Там пояснили, что все студенты прежде всего должны проходить стажировки, а работодатели в РФ не имеют права нанимать детей младше 14 лет.

"Согласно правилам приёма в университет по программам высшего образования поступить в университет может абитуриент, достигший 14 лет и сдавший единый государственный экзамен на баллы, которые утверждены правилами приёма", — добавили в пресс-службе вуза.

Отец детей подчеркнул, что крайне возмущён ситуацией и намерен бороться дальше. В "Живом журнале" мужчина заявил, что "Синергия" грубо нарушает права его дочери и сына, а также назвал ректора вуза "сумасбродным".