IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров в России
Шведский ретейлер IKEA возобновил онлайн-распродажу со складов в России. В настоящий момент каждый пользователь сможет попасть на сайт, "отстояв" очередь на вход.
"Не обновляйте страницу, чтобы сохранить своё место в очереди. После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершить покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернёт вас обратно в очередь", — указывается в сообщении на сайте мебельного концерна.
Напомним, в марте магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу в РФ из-за российской спецоперации на Украине. Позже стало известно, что компания решила сократить масштабы бизнеса в России. В связи с этим IKEA собиралась провести онлайн-распродажу с российских складов. Она должна была начаться ещё 5 июля, но сайт магазина обрушился. После этого пользователи неоднократно сталкивались с техническими проблемами при заказе. 22 июля ретейлер объявил о приостановке онлайн-распродажи.
АГН "Москва"