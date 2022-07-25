IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров в России

Шведский ретейлер IKEA возобновил онлайн-распродажу со складов в России. В настоящий момент каждый пользователь сможет попасть на сайт, "отстояв" очередь на вход.

"Не обновляйте страницу, чтобы сохранить своё место в очереди. После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершить покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернёт вас обратно в очередь", — указывается в сообщении на сайте мебельного концерна.